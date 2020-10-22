https://ria.ru/20201022/vooruzheniya-1581092408.html
Путин допустил включение новейших вооружений в договор с США
Россия не против включения новейших вооружений "по носителям и боеголовкам" в договор с США о стратегических вооружениях, сообщил президент РФ Владимир Путин на РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T21:20
2020-10-22T21:20
2020-10-22T21:20
выступление путина на заседании валдайского клуба
россия
владимир путин
сша
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Россия не против включения новейших вооружений "по носителям и боеголовкам" в договор с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> о стратегических вооружениях, сообщил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на форуме "Валдай"."Мы слышим, вот у вас это появилось, у нас пока этого нет, надо это учесть. Ну а мы не против, давайте учтём и по носителям, и по боеголовкам", —сказал Путин.
https://ria.ru/20201021/vooruzheniya-1580918219.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, владимир путин, сша, безопасность, в мире