https://ria.ru/20201022/vooruzheniya-1581071758.html
Путин рассказал, почему у России появились новые вооружения
Новые вооружения у России появились в ответ на выход США из договора по противоракетной обороне, сообщил президент России Владимир Путин, выступая на площадке... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T19:11
2020-10-22T19:11
2020-10-22T19:28
выступление путина на заседании валдайского клуба
россия
договор снв-3
владимир путин
сша
безопасность
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Новые вооружения у России появились в ответ на выход США из договора по противоракетной обороне, сообщил президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай"."Теперь об <a href="https://ria.ru/event_Dogovor_SNV-3" target="_blank">СНВ-3</a>. Мы же когда обсуждали и вели переговоры по этим вопросам, учитывали же все проблемы. Без учета осталось только одно: то, что появилось у России в ответ на выход США из договора по ПРО, именно в ответ на выход. А именно наши новейшие системы высокоточного гиперзвукового оружия. Пока таких систем у США нет, так же, как и в других странах", — сообщил Путин.
https://ria.ru/20201014/vooruzhenie-1579741116.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, договор снв-3, владимир путин, сша, безопасность