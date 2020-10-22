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Вологодская область
https://ria.ru/20201022/vologodchina-1580970038.html
На Вологодчине в 2021 году приступят к реконструкции систем водоотведения
Власти Вологодской области в ближайшие два года направят 1,7 миллиарда рублей на реконструкцию систем водоотведения в муниципалитетах, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T12:18
2020-10-22T12:18
вологодская область
олег кувшинников
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<strong>ВОЛОГДА, 22 окт – РИА Новости</strong>. Власти Вологодской области в ближайшие два года направят 1,7 миллиарда рублей на реконструкцию систем водоотведения в муниципалитетах, сообщил губернатор региона <a href="https://ria.ru/tag_OlegKuvshinnikov" target="_blank">Олег Кувшинников</a>.По его словам, весной этого года он дал поручение региональному департаменту топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования оценить состояние систем водоотведения и разработать проект региональной программы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту очистных сооружений."Состояние очистных сооружений в районах аварийное, никаких ремонтов не было с советских времен. Поэтому мы запускаем региональную программу очистки канализационных стоков, которая будет рассчитана с 2021 по 2031 год и будет финансироваться полностью из областного бюджета", - сказал Кувшинников.Он добавил, что в первый этап программы попадут наиболее аварийные объекты систем водоотведения в восьми районах области.
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олег кувшинников

На Вологодчине в 2021 году приступят к реконструкции систем водоотведения

12:18 22.10.2020
 
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОЛОГДА, 22 окт – РИА Новости. Власти Вологодской области в ближайшие два года направят 1,7 миллиарда рублей на реконструкцию систем водоотведения в муниципалитетах, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.
По его словам, весной этого года он дал поручение региональному департаменту топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования оценить состояние систем водоотведения и разработать проект региональной программы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту очистных сооружений.
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"Состояние очистных сооружений в районах аварийное, никаких ремонтов не было с советских времен. Поэтому мы запускаем региональную программу очистки канализационных стоков, которая будет рассчитана с 2021 по 2031 год и будет финансироваться полностью из областного бюджета", - сказал Кувшинников.
Он добавил, что в первый этап программы попадут наиболее аварийные объекты систем водоотведения в восьми районах области.
"Мы не можем жить дальше в такой ситуации, когда в наши реки и озера стекают неочищенные канализационные стоки, мы должны это исправить. Мне очень хотелось бы, чтобы эту инициативу поддержало правительство РФ, программа очистки сточных вод должна быть федеральной и финансироваться по линии министерства природных ресурсов, потому что это здоровье наших граждан", - заключил Кувшинников.
 
Вологодская областьОлег Кувшинников
 
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