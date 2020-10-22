https://ria.ru/20201022/vologodchina-1580970038.html

На Вологодчине в 2021 году приступят к реконструкции систем водоотведения

Власти Вологодской области в ближайшие два года направят 1,7 миллиарда рублей на реконструкцию систем водоотведения в муниципалитетах, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T12:18

2020-10-22T12:18

2020-10-22T12:18

вологодская область

олег кувшинников

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<strong>ВОЛОГДА, 22 окт – РИА Новости</strong>. Власти Вологодской области в ближайшие два года направят 1,7 миллиарда рублей на реконструкцию систем водоотведения в муниципалитетах, сообщил губернатор региона <a href="https://ria.ru/tag_OlegKuvshinnikov" target="_blank">Олег Кувшинников</a>.По его словам, весной этого года он дал поручение региональному департаменту топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования оценить состояние систем водоотведения и разработать проект региональной программы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту очистных сооружений."Состояние очистных сооружений в районах аварийное, никаких ремонтов не было с советских времен. Поэтому мы запускаем региональную программу очистки канализационных стоков, которая будет рассчитана с 2021 по 2031 год и будет финансироваться полностью из областного бюджета", - сказал Кувшинников.Он добавил, что в первый этап программы попадут наиболее аварийные объекты систем водоотведения в восьми районах области.

https://ria.ru/20201006/drevesina-1578406186.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег кувшинников