https://ria.ru/20201022/vaktsinatsiya-1580979503.html

Более 70% российских военных привились от гриппа

Более 70% российских военнослужащих, которым положена вакцинация от гриппа, уже получили свои прививки, сообщил в четверг начальник Главного военно-медицинского РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T12:56

2020-10-22T12:56

2020-10-22T12:56

россия

вооруженные силы рф

здоровье - общество

грипп

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Более 70% российских военнослужащих, которым положена вакцинация от <a href="https://ria.ru/tag_gripp" target="_blank">гриппа</a>, уже получили свои прививки, сообщил в четверг начальник Главного военно-медицинского управления <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_RF" target="_blank">Минобороны России</a> Дмитрий Тришкин."С 1 октября начата прививочная кампания против гриппа, в настоящее время привиты более 70% лиц, подлежащих вакцинации. До конца октября данные мероприятия будут завершены.", - сказал он на совещании по предупреждению распространения коронавируса Вооруженных силах РФ.Командующий Северным флотом Александр Моисеев, в свою очередь, отметил, что в его объединении этот показатель составляет 78,8%.В Западном военном округе привили 76,6% личного состава, добавил командующий ЗВО Александр Журавлев.

https://ria.ru/20201022/koronavirus-1580951064.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вооруженные силы рф, здоровье - общество, грипп