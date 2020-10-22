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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201022/vaktsina-1581006427.html
Пекин ответил на отказ Бразилии от закупки китайской вакцины от COVID-19
Китай занимает лидирующие позиции в мире по разработкам вакцин от COVID-19, многие страны, где проводится третий этап клинических испытаний, дали высокую оценку РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T14:50
2020-10-22T14:50
распространение нового коронавируса
чжао лицзянь
коронавирус covid-19
мид кнр
китай
бразилия
в мире
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<strong>ПЕКИН, 22 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> занимает лидирующие позиции в мире по разработкам вакцин от COVID-19, многие страны, где проводится третий этап клинических испытаний, дали высокую оценку исследованиям и разработкам КНР, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД страны <a href="http://ria.ru/person_chzhao-litszyan/" target="_blank" data-auto="true">Чжао Лицзянь</a>, комментируя заявление президента <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a> об отказе покупать китайскую вакцину от COVID-19.Ранее президент Бразилии <a href="http://ria.ru/person_ZHair_Bolsonaru/" target="_blank" data-auto="true">Жаир Болсонару</a> заявил, что власти не будут закупать вакцину от коронавируса китайской компании Sinovac, хотя ранее о намерении закупить 46 миллионов доз сообщил минздрав страны."Китай и Бразилия ведут хорошее сотрудничество в области борьбы с COVID-19, соответствующие предприятия и учреждения двух стран совместно проводят в Бразилии третью фазу клинических испытаний вакцины от COVID-19, эта работа продвигается довольно успешно. Мы уверены, что соответствующее сотрудничество внесет вклад окончательную победу и народов Китая, Бразилии и всех остальных стран над эпидемией коронавируса", - завил дипломат.Он подчеркнул, что "независимые исследования и разработки Китая по вакцинам от COVID-19 занимают лидирующие позиции в мире, уже четыре вакцины проходят третью фазу клинических испытаний во многих странах, и все страны дали высокую оценку исследованиям и разработкам вакцин в Китае".Во вторник министр здравоохранения Бразилии Эдуарду Пазуеллу заявил на встрече со всеми губернаторами, что минздрав подписал меморандум о намерениях закупить 46 миллионов доз вакцины Sinovac, в производстве которой будет участвовать исследовательский центр Бутантан в Сан-Паулу. Предполагается, что в октябре в Сан-Паулу на базе Института Бутантан должно начаться производство вакцины Sinovac, к клиническим испытаниям планируется привлечь девять тысяч добровольцев.Ранее сообщалось, что один из ведущих биомедицинских исследовательских центров Бразилии, Институт Бутантан в Сан-Паулу, заключил соглашение с пекинской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech о производстве вакцины против коронавируса. Соглашение предусматривало, что, если вакцина будет одобрена, китайская лаборатория передаст технологии, необходимые для того, чтобы бразильский институт мог начать производить ее в промышленных масштабах на территории Бразилии к июню 2021 года.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201006/vaktsina-1578369134.html
https://ria.ru/20201009/kitay-bez-kovida-1578599125.html
китай
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чжао лицзянь, коронавирус covid-19, мид кнр, китай, бразилия, в мире

Пекин ответил на отказ Бразилии от закупки китайской вакцины от COVID-19

14:50 22.10.2020
 
© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© AP Photo / Andy Wong
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ПЕКИН, 22 окт – РИА Новости. Китай занимает лидирующие позиции в мире по разработкам вакцин от COVID-19, многие страны, где проводится третий этап клинических испытаний, дали высокую оценку исследованиям и разработкам КНР, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД страны Чжао Лицзянь, комментируя заявление президента Бразилии об отказе покупать китайскую вакцину от COVID-19.
Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что власти не будут закупать вакцину от коронавируса китайской компании Sinovac, хотя ранее о намерении закупить 46 миллионов доз сообщил минздрав страны.
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"Китай и Бразилия ведут хорошее сотрудничество в области борьбы с COVID-19, соответствующие предприятия и учреждения двух стран совместно проводят в Бразилии третью фазу клинических испытаний вакцины от COVID-19, эта работа продвигается довольно успешно. Мы уверены, что соответствующее сотрудничество внесет вклад окончательную победу и народов Китая, Бразилии и всех остальных стран над эпидемией коронавируса", - завил дипломат.
Он подчеркнул, что "независимые исследования и разработки Китая по вакцинам от COVID-19 занимают лидирующие позиции в мире, уже четыре вакцины проходят третью фазу клинических испытаний во многих странах, и все страны дали высокую оценку исследованиям и разработкам вакцин в Китае".
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Во вторник министр здравоохранения Бразилии Эдуарду Пазуеллу заявил на встрече со всеми губернаторами, что минздрав подписал меморандум о намерениях закупить 46 миллионов доз вакцины Sinovac, в производстве которой будет участвовать исследовательский центр Бутантан в Сан-Паулу. Предполагается, что в октябре в Сан-Паулу на базе Института Бутантан должно начаться производство вакцины Sinovac, к клиническим испытаниям планируется привлечь девять тысяч добровольцев.
Ранее сообщалось, что один из ведущих биомедицинских исследовательских центров Бразилии, Институт Бутантан в Сан-Паулу, заключил соглашение с пекинской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech о производстве вакцины против коронавируса. Соглашение предусматривало, что, если вакцина будет одобрена, китайская лаборатория передаст технологии, необходимые для того, чтобы бразильский институт мог начать производить ее в промышленных масштабах на территории Бразилии к июню 2021 года.
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Распространение нового коронавирусаЧжао ЛицзяньКоронавирус COVID-19МИД КНРКитайБразилияВ мире
 
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