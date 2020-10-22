https://ria.ru/20201022/uvolnenie-1580936724.html
В Екатеринбурге проверят данные о массовом увольнении медиков из больницы
Управление здравоохранения администрации Екатеринбурга проверяет сообщения о массовом увольнении медицинских работников из городской больницы, сообщили РИА... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T09:02
2020-10-22T09:02
2020-10-22T09:02
екатеринбург
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт - РИА Новости.</strong> Управление здравоохранения администрации <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурга</a> проверяет сообщения о массовом увольнении медицинских работников из городской больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе горздрава.Ранее местный портал <a href="https://www.e1.ru/" target="_blank">Е1.ru</a> написал, что за время первой волны коронавируса из Центральной городской клинической больницы № 1 уволились примерно 80 сотрудников, в большей степени медсестры и санитарки. Также, по данным СМИ, в последний месяц из терапевтического отделения ушли практически все врачи и заведующая. Причиной увольнения, по данным портала, стали конфликты с руководством больницы.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, происшествия