https://ria.ru/20201022/uvolnenie-1580936724.html

В Екатеринбурге проверят данные о массовом увольнении медиков из больницы

Управление здравоохранения администрации Екатеринбурга проверяет сообщения о массовом увольнении медицинских работников из городской больницы, сообщили РИА... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T09:02

2020-10-22T09:02

2020-10-22T09:02

екатеринбург

происшествия

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт - РИА Новости.</strong> Управление здравоохранения администрации <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурга</a> проверяет сообщения о массовом увольнении медицинских работников из городской больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе горздрава.Ранее местный портал <a href="https://www.e1.ru/" target="_blank">Е1.ru</a> написал, что за время первой волны коронавируса из Центральной городской клинической больницы № 1 уволились примерно 80 сотрудников, в большей степени медсестры и санитарки. Также, по данным СМИ, в последний месяц из терапевтического отделения ушли практически все врачи и заведующая. Причиной увольнения, по данным портала, стали конфликты с руководством больницы.

екатеринбург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатеринбург, происшествия