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В Екатеринбурге проверят данные о массовом увольнении медиков из больницы
Управление здравоохранения администрации Екатеринбурга проверяет сообщения о массовом увольнении медицинских работников из городской больницы, сообщили РИА... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T09:02
2020-10-22T09:02
екатеринбург
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт - РИА Новости.</strong> Управление здравоохранения администрации <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурга</a> проверяет сообщения о массовом увольнении медицинских работников из городской больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе горздрава.Ранее местный портал <a href="https://www.e1.ru/" target="_blank">Е1.ru</a> написал, что за время первой волны коронавируса из Центральной городской клинической больницы № 1 уволились примерно 80 сотрудников, в большей степени медсестры и санитарки. Также, по данным СМИ, в последний месяц из терапевтического отделения ушли практически все врачи и заведующая. Причиной увольнения, по данным портала, стали конфликты с руководством больницы.
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екатеринбург, происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о массовом увольнении медиков из больницы

09:02 22.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце "Крылатское" в Москве
Медицинский работник и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце Крылатское в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Управление здравоохранения администрации Екатеринбурга проверяет сообщения о массовом увольнении медицинских работников из городской больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе горздрава.
Ранее местный портал Е1.ru написал, что за время первой волны коронавируса из Центральной городской клинической больницы № 1 уволились примерно 80 сотрудников, в большей степени медсестры и санитарки. Также, по данным СМИ, в последний месяц из терапевтического отделения ушли практически все врачи и заведующая. Причиной увольнения, по данным портала, стали конфликты с руководством больницы.
"Мы проводим проверку по фактам, изложенным в СМИ. Запросили информацию у больницы", - сказала собеседница агентства.
 
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