https://ria.ru/20201022/ugrozy-1581058363.html

Путин призвал страны объединиться для борьбы с настоящими угрозами

Президент России Владимир Путин заявил, что ему хочется верить, что мир сможет консолидироваться и бороться не с мнимыми, а с настоящими угрозами, отказаться от РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T18:14

2020-10-22T18:14

2020-10-22T19:49

международный дискуссионный клуб "валдай"

выступление путина на заседании валдайского клуба

владимир путин

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что ему хочется верить, что мир сможет консолидироваться и бороться не с мнимыми, а с настоящими угрозами, отказаться от эгоизма и алчности.Президент выступил на заседании дискуссионного клуба "<a href="https://ria.ru/organization_Mezhdunarodnyjj_diskussionnyjj_klub_Valdajj" target="_blank">Валдай</a>"."Я говорил сегодня о проблемах самых разных. И, конечно, хочется верить, что, несмотря на все эти сложности, мир сможет консолидироваться и начать сообща бороться не с мнимыми, а настоящими угрозами. Успешно противостоять им. Сможет отказаться, в конце концов, от эгоизма, алчности, бездумного и рачительно потребления", - сказал Путин.

https://ria.ru/20201022/standarty-1581060577.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный дискуссионный клуб "валдай", выступление путина на заседании валдайского клуба, владимир путин, в мире