https://ria.ru/20201022/ubiystvo-1580882680.html

"Нападает на девушек": убийца с ножом держит в страхе город на Алтае

Вооружен и очень опасен — в Бийске полиция разыскивает неизвестного, набросившегося с ножом на двух девушек. Одна из них — 22-летняя Мария Анохина — погибла на... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T08:00

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2020-10-22T20:24

бийск

убийство

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Виктор Званцев.</strong> Вооружен и очень опасен — в Бийске полиция разыскивает неизвестного, набросившегося с ножом на двух девушек. Одна из них — 22-летняя Мария Анохина — погибла на месте, ее подруга находится в реанимации в тяжелом состоянии. По словам знакомых, врагов у Маши не было, а нападение, вероятно, было спонтанным. Убийцу пока не нашли. О том, что происходит в городе на Алтае, — в материале РИА Новости. Три подругиВ минувшее воскресенье Маша гуляла с подругами Анастасией и Юлией. Около восьми вечера девушки направились к дому — они из одного района. Юля немного задержалась на автобусной остановке — встретила знакомого. Эта встреча, возможно, спасла ей жизнь. Пообщавшись с молодым человеком, девушка побежала догонять подруг и увидела страшную картину. Маша лежала на асфальте в луже крови возле дома № 94 по улице Социалистической. Незнакомая пожилая женщина пыталась ей помочь. Маша была еще в сознании и успела сообщить, что ее чем-то ударил случайный прохожий. Вызвали скорую и полицию. Юлия позвонила еще своему тренеру, у которого вместе с Марией занималась карате. "Я приехал туда буквально через 20 минут, — рассказывает РИА Новости президент Бийской городской федерации карате Роман Селиверстов. — Там уже работали следователи, стояла скорая. Но пульса у Маши не было, врачи лишь констатировали смерть".Как объяснили судебные медики, девушка скончалась от проникающего ножевого ранения в живот. Вероятно, удар был неожиданным, погибшая даже не поняла, что произошло. На другой стороне улицы без сознания лежала Анастасия. Тяжело раненная, она пробежала несколько десятков метров, звала на помощь. Ее дважды ударили ножом в грудь и один раз — в живот. Девушке сделали операцию, сейчас она в реанимации — в тяжелом состоянии, подключена к аппарату ИВЛ. Ложный следУголовное дело возбудили по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство двух человек". В городе объявили план "Перехват". Экипажи ДПС и ППС останавливали всех подозрительных мужчин и для проверки доставляли их в отдел, но по горячим следам задержать никого не удалось. По словам жителей Бийска, пятачок, на котором все это случилось, буквально увешан камерами наружного видеонаблюдения. Полиция изучила записи и на следующий день опубликовала ориентировку с мужским силуэтом. Поскольку на улице уже было темно, изображение размытое — можно различить лишь белые лампасы на темных спортивных штанах, черную шапку и рюкзак за плечами. Однако, как выяснилось на следующий день, попавший в объектив прохожий к преступлению непричастен — он сам пришел в полицию и сообщил, что просто проходил мимо злополучного места. "Оперативники вызывают на допросы всех, с кем Маша когда-либо общалась, — говорит ее подруга Ирина. — Но я сомневаюсь, что это сделал кто-то из знакомых. Маша была очень доброй, совершенно неконфликтной и открытой девушкой. У нее не было врагов или недоброжелателей. Скорее всего, на девчонок напал какой-то псих, маньяк. Причем исподтишка. Иначе они бы оказали сопротивление". Подозреваемых по-прежнему нет. Следователи просят откликнуться всех автомобилистов, проезжавших по улице Социалистической около восьми вечера 18 октября. Возможно, убегающего убийцу зафиксировали видеорегистраторы."Люди напуганы"Нападение потрясло 200-тысячный Бийск — девушки боятся по вечерам выходить на улицу, просят родных и знакомых, чтобы их встретили с работы или с учебы."Тренировка у нас заканчивается в семь часов вечера, — уточняет Селиверстов. — В это время уже темно. И если раньше подростки добирались до дома сами, теперь их забирают родители и друзья". Марию похоронили в среду, 21 октября. С ней прощались сотни людей — родственники, друзья, одноклубники и воспитанники. Девушка занималась карате с десяти лет, участвовала во многих соревнованиях, в том числе всероссийских, у нее был черный пояс. После завершения спортивной карьеры поступила в педагогический колледж и перешла на тренерскую работу — в основном с детьми дошкольного возраста. "Ребята ее очень любили, — вспоминает Ирина. — Маша действительно была грамотным специалистом и просто надежным человеком. Ведь тренировать детей такого возраста — большая ответственность, тем более возить их на соревнования. Но она любила свое дело. Ее гибель — огромная потеря не только для родственников и друзей, но и для всего спортивного сообщества". У погибшей остался трехлетний сын, который теперь будет жить с бабушкой — с отцом ребенка Мария давно рассталась.

https://ria.ru/20201020/kaspiysk-1580544419.html

https://ria.ru/20200918/ubiystvo-1577446694.html

бийск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бийск, убийство, происшествия