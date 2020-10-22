https://ria.ru/20201022/turtsiya-1581105612.html

В Кремле рассказали об отношениях с Турцией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России и Турции есть разногласия, но они не такие большие как с США. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T23:30

2020-10-22T23:30

2020-10-22T23:47

россия

дмитрий песков

турция

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил, что у России и <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> есть разногласия, но они не такие большие как с США.Однако, по его словам, есть и точки сотрудничества.

https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html

https://ria.ru/20201022/gazoprovod-1581080982.html

россия

турция

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, турция, сша, в мире