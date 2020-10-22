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https://ria.ru/20201022/turtsiya-1581105612.html
В Кремле рассказали об отношениях с Турцией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России и Турции есть разногласия, но они не такие большие как с США. РИА Новости, 22.10.2020
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россия
дмитрий песков
турция
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил, что у России и <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> есть разногласия, но они не такие большие как с США.Однако, по его словам, есть и точки сотрудничества.
https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html
https://ria.ru/20201022/gazoprovod-1581080982.html
россия
турция
сша
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россия, дмитрий песков, турция, сша, в мире

В Кремле рассказали об отношениях с Турцией

23:30 22.10.2020 (обновлено: 23:47 22.10.2020)
 
© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Фото : Turkish Defence Ministry
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России и Турции есть разногласия, но они не такие большие как с США.

"Путин весьма прагматичен в своем подходе и к южным рубежам, и к северным, и к восточным рубежам, и к иным рубежам нашей страны. Да, у нас с Турцией есть целый набор разногласий. Он не такой большой, как, например, наши разногласия с США, но все равно разногласия имеются", - сказал Песков в эфире "Первого канала".

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Может ли Турция вытеснить Россию из Закавказья?
Однако, по его словам, есть и точки сотрудничества.

"Но одновременно с этим у нас есть глубочайший потенциал торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, который дает возможность демпфировать негативное влияние тех самых разногласий", - пояснил он. Песков добавил, что у России и Турции есть опыт совместной работы по самым острым вопросам в горячих точках.

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