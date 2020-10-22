В Кремле рассказали об отношениях с Турцией
23:30 22.10.2020 (обновлено: 23:47 22.10.2020)
© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© Фото : Turkish Defence Ministry
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России и Турции есть разногласия, но они не такие большие как с США.
"Путин весьма прагматичен в своем подходе и к южным рубежам, и к северным, и к восточным рубежам, и к иным рубежам нашей страны. Да, у нас с Турцией есть целый набор разногласий. Он не такой большой, как, например, наши разногласия с США, но все равно разногласия имеются", - сказал Песков в эфире "Первого канала".
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Однако, по его словам, есть и точки сотрудничества.
"Но одновременно с этим у нас есть глубочайший потенциал торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, который дает возможность демпфировать негативное влияние тех самых разногласий", - пояснил он. Песков добавил, что у России и Турции есть опыт совместной работы по самым острым вопросам в горячих точках.