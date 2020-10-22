Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20201022/spetssluzhby-1580959402.html
Нарышкин оценил перспективы сотрудничества спецслужб России и Белоруссии
Спецслужбы России и Белоруссии могут сделать еще многое, чтобы обеспечить интересы двух стран и защитить их от возникающих угроз, заявил в четверг в Минске... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T11:30
2020-10-22T12:47
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
союзное государство
россия
александр лукашенко
сергей нарышкин
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580972525_0:8:2915:1647_1400x0_80_0_0_15f92610659cfa760ebd1fc3d6ff3b51.jpg
<strong>МИНСК, 22 окт – РИА Новости.</strong> Спецслужбы России и Белоруссии могут сделать еще многое, чтобы обеспечить интересы двух стран и защитить их от возникающих угроз, заявил в четверг в Минске директор Службы внешней разведки (СВР) РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin" target="_blank">Сергей Нарышкин</a>.Директор СВР подчеркнул, что солидарен с Лукашенко в оценке обстановки вокруг Союзного государства. "Я абсолютно согласен с оценками степени напряженности ситуации, которая существует в мире в целом, и в том числе вокруг наших с вами стран", - сказал он.Руководитель СВР поблагодарил главу белорусского государства за возможность встречи и передал приветственные слова от президента России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a>."Спасибо за теплые слова и приветствие, за возможность встретиться и поговорить по широкому кругу вопросов, касающихся союзнических отношений между странами. Прежде всего, хотел бы передать привет от Владимира Владимировича. Я беседовал с ним перед нашей с вами встречей, самые добрые пожелания", - отметил он.
https://ria.ru/20201007/putin-1578625614.html
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580972525_68:0:2797:2047_1400x0_80_0_0_188de4f208f13536c1fb7900f9082490.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, александр лукашенко, сергей нарышкин, белоруссия, в мире

Нарышкин оценил перспективы сотрудничества спецслужб России и Белоруссии

11:30 22.10.2020 (обновлено: 12:47 22.10.2020)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время встречи с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время встречи с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / БелТА
Перейти в фотобанк
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время встречи с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске
Читать ria.ru в
МИНСК, 22 окт – РИА Новости. Спецслужбы России и Белоруссии могут сделать еще многое, чтобы обеспечить интересы двух стран и защитить их от возникающих угроз, заявил в четверг в Минске директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Я уверен в том, что спецслужбы могут сделать еще много и много, чтобы обеспечить интересы и наших государств, наших граждан, защитить от тех угроз, которые с определенной периодичностью возникают", - сказал глава СВР на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Его слова приводит Sputnik Беларусь.

Директор СВР подчеркнул, что солидарен с Лукашенко в оценке обстановки вокруг Союзного государства. "Я абсолютно согласен с оценками степени напряженности ситуации, которая существует в мире в целом, и в том числе вокруг наших с вами стран", - сказал он.
Руководитель СВР поблагодарил главу белорусского государства за возможность встречи и передал приветственные слова от президента России Владимира Путина.
"Спасибо за теплые слова и приветствие, за возможность встретиться и поговорить по широкому кругу вопросов, касающихся союзнических отношений между странами. Прежде всего, хотел бы передать привет от Владимира Владимировича. Я беседовал с ним перед нашей с вами встречей, самые добрые пожелания", - отметил он.
Президент РФ В. Путин провел встречу с В. Васильевым и С. Меликовым - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 14:31Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии и России
 
Союзное государствоСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)РоссияАлександр ЛукашенкоСергей НарышкинБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55Познер оценил место Сталина в мировой истории
01:40Эксперт назвал препятствия усилиям России по прекращению боев в НКР
01:37Матвиенко оценила перспективы реформирования ООН
01:34Эксперт прокомментировал заявление Путина по Карабаху на "Валдае"
01:29США расширили список санкций по "Хезболлах" и Ирану
01:26"Сбой матрицы": Песков высказался о позиции Запада по Белоруссии
01:15В сенате США выступили за санкции против России из-за дела Навального
01:15В Сети появились первые отзывы о фильме "Борат 2"
01:03Мосгорсуд проверит законность приговора Серебренникову
01:00Эксперт: эпидемию COVID -19 в мире используют для притеснения верующих
00:54Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова уходит в отставку
00:39Песков призвал страны сообща бороться с глобальным потеплением
00:29В Москве представят итоги расследования экологического ЧП на Камчатке
00:28Протоиерея Дмитрия Смирнова отпоют в пятницу в храме Христа Спасителя
00:23Власти Карабаха обвинили Баку в обстреле городов Аскеран и Мартуни
00:15В России стартуют продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:15Закон о защите прав верующих мог бы помочь избежать теракта во Франции
00:03Песков заявил, что Путин заинтересован в "реанимации" отношений с США
23:58В Кремле рассказали об общих темах для диалога с США
23:56Песков об отношениях с Европой: "терпеть хамства никто не собирается"
Лента новостейМолния