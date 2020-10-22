Нарышкин оценил перспективы сотрудничества спецслужб России и Белоруссии
11:30 22.10.2020 (обновлено: 12:47 22.10.2020)
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время встречи с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время встречи с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске
МИНСК, 22 окт – РИА Новости. Спецслужбы России и Белоруссии могут сделать еще многое, чтобы обеспечить интересы двух стран и защитить их от возникающих угроз, заявил в четверг в Минске директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
"Я уверен в том, что спецслужбы могут сделать еще много и много, чтобы обеспечить интересы и наших государств, наших граждан, защитить от тех угроз, которые с определенной периодичностью возникают", - сказал глава СВР на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Его слова приводит Sputnik Беларусь.
Директор СВР подчеркнул, что солидарен с Лукашенко в оценке обстановки вокруг Союзного государства. "Я абсолютно согласен с оценками степени напряженности ситуации, которая существует в мире в целом, и в том числе вокруг наших с вами стран", - сказал он.
Руководитель СВР поблагодарил главу белорусского государства за возможность встречи и передал приветственные слова от президента России Владимира Путина.
"Спасибо за теплые слова и приветствие, за возможность встретиться и поговорить по широкому кругу вопросов, касающихся союзнических отношений между странами. Прежде всего, хотел бы передать привет от Владимира Владимировича. Я беседовал с ним перед нашей с вами встречей, самые добрые пожелания", - отметил он.