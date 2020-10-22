https://ria.ru/20201022/spetssluzhby-1580959402.html

Нарышкин оценил перспективы сотрудничества спецслужб России и Белоруссии

Спецслужбы России и Белоруссии могут сделать еще многое, чтобы обеспечить интересы двух стран и защитить их от возникающих угроз, заявил в четверг в Минске... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T11:30

2020-10-22T11:30

2020-10-22T12:47

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

союзное государство

россия

александр лукашенко

сергей нарышкин

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 22 окт – РИА Новости.</strong> Спецслужбы России и Белоруссии могут сделать еще многое, чтобы обеспечить интересы двух стран и защитить их от возникающих угроз, заявил в четверг в Минске директор Службы внешней разведки (СВР) РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin" target="_blank">Сергей Нарышкин</a>.Директор СВР подчеркнул, что солидарен с Лукашенко в оценке обстановки вокруг Союзного государства. "Я абсолютно согласен с оценками степени напряженности ситуации, которая существует в мире в целом, и в том числе вокруг наших с вами стран", - сказал он.Руководитель СВР поблагодарил главу белорусского государства за возможность встречи и передал приветственные слова от президента России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a>."Спасибо за теплые слова и приветствие, за возможность встретиться и поговорить по широкому кругу вопросов, касающихся союзнических отношений между странами. Прежде всего, хотел бы передать привет от Владимира Владимировича. Я беседовал с ним перед нашей с вами встречей, самые добрые пожелания", - отметил он.

https://ria.ru/20201007/putin-1578625614.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, александр лукашенко, сергей нарышкин, белоруссия, в мире