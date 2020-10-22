https://ria.ru/20201022/sotsvyplaty-1580977859.html

Соцвыплаты на покупку жилья за 9 месяцев получили 343 тюменских семьи

В Тюменской области социальными выплатами на улучшение жилищных условий за 9 месяцев 2020 года воспользовалась 343 семьи, сообщает главное управление... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T12:51

2020-10-22T12:51

2020-10-22T12:51

тюменская область

жилье

тюменская область

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<strong>ТЮМЕНЬ, 22 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a> социальными выплатами на улучшение жилищных условий за 9 месяцев 2020 года воспользовалась 343 семьи, сообщает главное управление строительства региона.Выплаты на эти цели предоставляются молодым семьям в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ". "Уже 13 лет молодые пары области могут воспользоваться субсидией из бюджета на покупку жилья и правом получения льготного займа, который выдаётся на 10 лет под 1% годовых. За всё время существования этой программы свои условия улучшили 18,9 тысячи молодых семей", - отмечается в сообщении.Порядок и условия предоставления молодым семьям социальных выплат на покупку или строительство жилья и их использования регламентированы правилами, утвержденными правительством РФ. Средний размер социальной выплаты в 2020 году оставил 1110,5 тысяч рублей.Также дополнительные социальные выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка за время действия программы получили более, чем 2,4 тысячи молодых семей. В 2020 году их получили 23 семьи. Льготные займы предоставлены более, чем 5 тысячам молодых семей (в 2020 году –111 семьям).

https://ria.ru/20201017/zhile-1580256166.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, тюменская область