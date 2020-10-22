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Тюменская область
https://ria.ru/20201022/sotsvyplaty-1580977859.html
Соцвыплаты на покупку жилья за 9 месяцев получили 343 тюменских семьи
В Тюменской области социальными выплатами на улучшение жилищных условий за 9 месяцев 2020 года воспользовалась 343 семьи, сообщает главное управление... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T12:51
2020-10-22T12:51
тюменская область
жилье
тюменская область
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<strong>ТЮМЕНЬ, 22 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a> социальными выплатами на улучшение жилищных условий за 9 месяцев 2020 года воспользовалась 343 семьи, сообщает главное управление строительства региона.Выплаты на эти цели предоставляются молодым семьям в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ". "Уже 13 лет молодые пары области могут воспользоваться субсидией из бюджета на покупку жилья и правом получения льготного займа, который выдаётся на 10 лет под 1% годовых. За всё время существования этой программы свои условия улучшили 18,9 тысячи молодых семей", - отмечается в сообщении.Порядок и условия предоставления молодым семьям социальных выплат на покупку или строительство жилья и их использования регламентированы правилами, утвержденными правительством РФ. Средний размер социальной выплаты в 2020 году оставил 1110,5 тысяч рублей.Также дополнительные социальные выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка за время действия программы получили более, чем 2,4 тысячи молодых семей. В 2020 году их получили 23 семьи. Льготные займы предоставлены более, чем 5 тысячам молодых семей (в 2020 году –111 семьям).
https://ria.ru/20201017/zhile-1580256166.html
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жилье, тюменская область

Соцвыплаты на покупку жилья за 9 месяцев получили 343 тюменских семьи

12:51 22.10.2020
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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ТЮМЕНЬ, 22 окт — РИА Новости. В Тюменской области социальными выплатами на улучшение жилищных условий за 9 месяцев 2020 года воспользовалась 343 семьи, сообщает главное управление строительства региона.
Выплаты на эти цели предоставляются молодым семьям в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ".
"Уже 13 лет молодые пары области могут воспользоваться субсидией из бюджета на покупку жилья и правом получения льготного займа, который выдаётся на 10 лет под 1% годовых. За всё время существования этой программы свои условия улучшили 18,9 тысячи молодых семей", - отмечается в сообщении.
Порядок и условия предоставления молодым семьям социальных выплат на покупку или строительство жилья и их использования регламентированы правилами, утвержденными правительством РФ. Средний размер социальной выплаты в 2020 году оставил 1110,5 тысяч рублей.
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Также дополнительные социальные выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка за время действия программы получили более, чем 2,4 тысячи молодых семей. В 2020 году их получили 23 семьи. Льготные займы предоставлены более, чем 5 тысячам молодых семей (в 2020 году –111 семьям).
 
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