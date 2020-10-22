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Путин оценил военное сотрудничество России и Китая
Президент РФ Владимир Путин заявил, что сотрудничество с Россией в военно-технической сфере повышает обороноспособность Китая. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T20:28
2020-10-22T20:28
выступление путина на заседании валдайского клуба
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
владимир путин
китай
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что сотрудничество с Россией в военно-технической сфере повышает обороноспособность <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>.По его словам, российско-китайские отношения надо развивать так, как это делали в последнее время и как делается сейчас. Он подчеркнул, что отношения двух стран достигли беспрецедентно высокого уровня."Я уже не говорю про наше сотрудничество в военной и военно-технической сфере. Здесь наши отношения носят традиционный характер, и объемы большие. Причем речь идет не только о купле-продаже, речь идет об обмене технологиями", - сказал он на заседании дискуссионного клуба "Валдай".Путин добавил, что Россия готова работать с китайскими друзьями в таком ключе, дружеском и взаимоуважительном, нацеленном на достижение максимального результата.Президент России также подчеркнул, что сотрудничество РФ с Китаем "повышает обороноспособность и китайской народной армии, и Россия в этом заинтересована, и Китай".
https://ria.ru/20200805/1575363722.html
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выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, международный дискуссионный клуб "валдай", владимир путин, китай, в мире

Путин оценил военное сотрудничество России и Китая

20:28 22.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМорские пехотинцы армий России и Китая на совместной тренировке на полигоне "Горностай" в Приморском крае
Морские пехотинцы армий России и Китая на совместной тренировке на полигоне Горностай в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сотрудничество с Россией в военно-технической сфере повышает обороноспособность Китая.
По его словам, российско-китайские отношения надо развивать так, как это делали в последнее время и как делается сейчас. Он подчеркнул, что отношения двух стран достигли беспрецедентно высокого уровня.
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"Я уже не говорю про наше сотрудничество в военной и военно-технической сфере. Здесь наши отношения носят традиционный характер, и объемы большие. Причем речь идет не только о купле-продаже, речь идет об обмене технологиями", - сказал он на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
Путин добавил, что Россия готова работать с китайскими друзьями в таком ключе, дружеском и взаимоуважительном, нацеленном на достижение максимального результата.
Президент России также подчеркнул, что сотрудничество РФ с Китаем "повышает обороноспособность и китайской народной армии, и Россия в этом заинтересована, и Китай".
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Выступление Путина на заседании Валдайского клубаРоссияМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Владимир ПутинКитайВ мире
 
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