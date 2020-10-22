https://ria.ru/20201022/sotrudnichestvo-1581086797.html
Путин оценил военное сотрудничество России и Китая
Президент РФ Владимир Путин заявил, что сотрудничество с Россией в военно-технической сфере повышает обороноспособность Китая. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T20:28
2020-10-22T20:28
2020-10-22T20:28
выступление путина на заседании валдайского клуба
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
владимир путин
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576058262_0:62:2639:1546_1400x0_80_0_0_bdb352992fcd38163e531e6faf94da4c.jpg
<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что сотрудничество с Россией в военно-технической сфере повышает обороноспособность <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>.По его словам, российско-китайские отношения надо развивать так, как это делали в последнее время и как делается сейчас. Он подчеркнул, что отношения двух стран достигли беспрецедентно высокого уровня."Я уже не говорю про наше сотрудничество в военной и военно-технической сфере. Здесь наши отношения носят традиционный характер, и объемы большие. Причем речь идет не только о купле-продаже, речь идет об обмене технологиями", - сказал он на заседании дискуссионного клуба "Валдай".Путин добавил, что Россия готова работать с китайскими друзьями в таком ключе, дружеском и взаимоуважительном, нацеленном на достижение максимального результата.Президент России также подчеркнул, что сотрудничество РФ с Китаем "повышает обороноспособность и китайской народной армии, и Россия в этом заинтересована, и Китай".
https://ria.ru/20200805/1575363722.html
https://ria.ru/20200817/1575797740.html
россия
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576058262_4:0:2571:1925_1400x0_80_0_0_dd2d61d085cd71c6cf0fd3e6ad014b32.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, международный дискуссионный клуб "валдай", владимир путин, китай, в мире
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
заявил, что сотрудничество с Россией в военно-технической сфере повышает обороноспособность Китая
.
По его словам, российско-китайские отношения надо развивать так, как это делали в последнее время и как делается сейчас. Он подчеркнул, что отношения двух стран достигли беспрецедентно высокого уровня.
"Я уже не говорю про наше сотрудничество в военной и военно-технической сфере. Здесь наши отношения носят традиционный характер, и объемы большие. Причем речь идет не только о купле-продаже, речь идет об обмене технологиями", - сказал он на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
Путин добавил, что Россия готова работать с китайскими друзьями в таком ключе, дружеском и взаимоуважительном, нацеленном на достижение максимального результата.
Президент России также подчеркнул, что сотрудничество РФ с Китаем "повышает обороноспособность и китайской народной армии, и Россия в этом заинтересована, и Китай".