https://ria.ru/20201022/sotrudnichestvo-1581086797.html

Путин оценил военное сотрудничество России и Китая

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сотрудничество с Россией в военно-технической сфере повышает обороноспособность Китая. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T20:28

2020-10-22T20:28

2020-10-22T20:28

выступление путина на заседании валдайского клуба

россия

международный дискуссионный клуб "валдай"

владимир путин

китай

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что сотрудничество с Россией в военно-технической сфере повышает обороноспособность <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>.По его словам, российско-китайские отношения надо развивать так, как это делали в последнее время и как делается сейчас. Он подчеркнул, что отношения двух стран достигли беспрецедентно высокого уровня."Я уже не говорю про наше сотрудничество в военной и военно-технической сфере. Здесь наши отношения носят традиционный характер, и объемы большие. Причем речь идет не только о купле-продаже, речь идет об обмене технологиями", - сказал он на заседании дискуссионного клуба "Валдай".Путин добавил, что Россия готова работать с китайскими друзьями в таком ключе, дружеском и взаимоуважительном, нацеленном на достижение максимального результата.Президент России также подчеркнул, что сотрудничество РФ с Китаем "повышает обороноспособность и китайской народной армии, и Россия в этом заинтересована, и Китай".

https://ria.ru/20200805/1575363722.html

https://ria.ru/20200817/1575797740.html

россия

китай

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, международный дискуссионный клуб "валдай", владимир путин, китай, в мире