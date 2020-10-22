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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201022/smirnov-1581017425.html
Протоиерей Смирнов был самым "многодетным отцом" Москвы, сказал священник
Протоиерей Димитрий Смирнов был "самым многодетным отцом Москвы", так как создал несколько детских домов, для воспитанников которых фактически стал отцом,... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T16:00
2020-10-23T00:20
религия и мировоззрение
религия
ирина смирнова
новости - религия и мировоззрение
евгений лукьянов
русская православная церковь
москва
федор лукьянов
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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости.</strong> Протоиерей Димитрий Смирнов был "самым многодетным отцом Москвы", так как создал несколько детских домов, для воспитанников которых фактически стал отцом, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.Бывший председатель патриаршей комиссии протоиерей Смирнов умер в среду в Москве на 70-м году жизни от осложнения хронических болезней."Отец Димитрий был не просто ярким проповедником. Он своей жизнью подтверждал, о чем говорил. Он построил несколько приютов для детей сирот – в честь святого Павлина Милостивого. Он брал туда детей, от которых отказывались даже в государственных учреждениях. Дети воспринимают эти приюты как большую семью, фактически Димитрий Смирнов стал отцом для сотен детей. Условно говоря, он самый многодетный отец Москвы. Это та сторона его жизни, которой он очень дорожил, но она не была известна широкой публике", - сказал Лукьянов.Он отметил, что многие из воспитанников детдомов стали христианами, создали семьи, и "благодарят отца Димитрия за то, что он явил им образ любви и милосердия".Отец Федор отметил выдающуюся деятельность Димитрия Смирнова и на посту председателя патриаршей комиссии. "Он стал первым в Москве священником, который начал системную работу по профилактике абортов. Например, отец Димитрий еще в начале 90-х годов создал центр "Жизнь", который занимался научной, просветительской работой, печатал миллионы листовок против абортов. Фактически отец Димитрий создал в России движение в защиту жизни не рожденных детей", - рассказал священник.Также, по словам Лукьянова, при участии отца Димитрия разрабатывались законы, касающиеся защиты жизни ребенка до рождения, в частности норма о предоставлении времени на размышления желающим сделать аборт – так называемая "неделя тишины". "Законопроект о семейно-бытовом насилии тоже во многом остановлен трудами отца Димитрия", - подчеркнул Лукьянов."Батюшка любил живопись, он прекрасно писал, у него хороший художественный вкус. Он восстановил более десяти храмов, собирал средства благотворителей, прихожан. Причем сам был бессребреником, очень скромным человеком. Мы даже собирали средства на его лечение, лекарства", - заключил собеседник агентства.Говоря о влиянии на людей проповедей Смирнова, священник отметил, что тот был рукоположен в день памяти пророка Ильи, и "как его проповеди, слово отца Димитрия было очень ярким и острым, обличающим проблемы в обществе". "Это не всегда нравилось людям, но он привел ко Христу десятки тысяч людей, был настоятелем более чем пяти храмов", - подчеркнул собеседник агентства.Смирнов — правнук священномученика Василия Смирнова — родился в Москве 7 марта 1951 года. По данным сайта РПЦ, он экстерном окончил Московскую духовную семинарию и после — академию. Служил священником в столице. В 2003-2013 годах возглавлял синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. С 2013 по 2020 год — председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.
https://ria.ru/20201021/smirnov-1580856096.html
https://ria.ru/20201021/smirnov-1580835691.html
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религия, ирина смирнова, новости - религия и мировоззрение, евгений лукьянов, русская православная церковь, москва, федор лукьянов

Протоиерей Смирнов был самым "многодетным отцом" Москвы, сказал священник

16:00 22.10.2020 (обновлено: 00:20 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПротоиерей Дмитрий Смирнов. Архив
Протоиерей Дмитрий Смирнов. Архив - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Протоиерей Димитрий Смирнов был "самым многодетным отцом Москвы", так как создал несколько детских домов, для воспитанников которых фактически стал отцом, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.
Бывший председатель патриаршей комиссии протоиерей Смирнов умер в среду в Москве на 70-м году жизни от осложнения хронических болезней.
"Отец Димитрий был не просто ярким проповедником. Он своей жизнью подтверждал, о чем говорил. Он построил несколько приютов для детей сирот – в честь святого Павлина Милостивого. Он брал туда детей, от которых отказывались даже в государственных учреждениях. Дети воспринимают эти приюты как большую семью, фактически Димитрий Смирнов стал отцом для сотен детей. Условно говоря, он самый многодетный отец Москвы. Это та сторона его жизни, которой он очень дорожил, но она не была известна широкой публике", - сказал Лукьянов.
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Он отметил, что многие из воспитанников детдомов стали христианами, создали семьи, и "благодарят отца Димитрия за то, что он явил им образ любви и милосердия".
Отец Федор отметил выдающуюся деятельность Димитрия Смирнова и на посту председателя патриаршей комиссии. "Он стал первым в Москве священником, который начал системную работу по профилактике абортов. Например, отец Димитрий еще в начале 90-х годов создал центр "Жизнь", который занимался научной, просветительской работой, печатал миллионы листовок против абортов. Фактически отец Димитрий создал в России движение в защиту жизни не рожденных детей", - рассказал священник.
Также, по словам Лукьянова, при участии отца Димитрия разрабатывались законы, касающиеся защиты жизни ребенка до рождения, в частности норма о предоставлении времени на размышления желающим сделать аборт – так называемая "неделя тишины". "Законопроект о семейно-бытовом насилии тоже во многом остановлен трудами отца Димитрия", - подчеркнул Лукьянов.
"Батюшка любил живопись, он прекрасно писал, у него хороший художественный вкус. Он восстановил более десяти храмов, собирал средства благотворителей, прихожан. Причем сам был бессребреником, очень скромным человеком. Мы даже собирали средства на его лечение, лекарства", - заключил собеседник агентства.
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Говоря о влиянии на людей проповедей Смирнова, священник отметил, что тот был рукоположен в день памяти пророка Ильи, и "как его проповеди, слово отца Димитрия было очень ярким и острым, обличающим проблемы в обществе". "Это не всегда нравилось людям, но он привел ко Христу десятки тысяч людей, был настоятелем более чем пяти храмов", - подчеркнул собеседник агентства.
Смирнов — правнук священномученика Василия Смирнова — родился в Москве 7 марта 1951 года. По данным сайта РПЦ, он экстерном окончил Московскую духовную семинарию и после — академию. Служил священником в столице. В 2003-2013 годах возглавлял синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. С 2013 по 2020 год — председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.
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