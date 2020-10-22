https://ria.ru/20201022/shkola-1581054478.html

ГК "Просвещение" инициировала проект создания школ в Коми на условиях ГЧП

Группа компаний "Просвещение" инициировала проект создания общеобразовательных объектов в республике Коми по концессионной модели, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T18:00

2020-10-22T18:00

2020-10-22T18:09

просвещение

общество

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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости</strong>. Группа компаний "Просвещение" инициировала проект создания общеобразовательных объектов в <a href="https://ria.ru/tag_location_RespublikaKomi" target="_blank">республике Коми</a> по концессионной модели, сообщает пресс-служба "Просвещения".Соответствующие частные инициативы находятся на рассмотрении в правительстве республики. Рассматриваемые объекты планируются к размещению в Сыктывкаре, Выльгорте, Ухте и Усть-Вымском районе.Создание новых мест в общеобразовательных организациях является одной из ключевых задач национального проекта "Образование". Для ее решения используются не только бюджетные субсидии, но и частные инвестиции: средства в строительство и оснащение школ вкладывает частный партнер, а государство их компенсирует после ввода школы в эксплуатацию. По такой модели в июне этого года стартовало строительство образовательного комплекса в Нижнем Новгороде.По итогам заседания рабочей группы по вопросам развития механизмов государственно-частного партнерства при реализации инфраструктурных проектов в Коми, состоявшегося 17 сентября текущего года, рекомендовано включить расходы по реализации проектов в Инвестиционный фонд Республики Коми. Кроме того, в настоящее время прорабатывается возможность софинансирования проекта из федерального бюджета.Заключение концессионных соглашений планируется в начале апреля 2021 года. В этом случае строительство начнется в январе 2022 года, школы будут готовы к вводу в эксплуатацию к началу 2023\2024 учебного года.По словам руководителя головного отделения Сбербанка в Коми Алины Хвищук, у Сбербанка и Группы компаний "Просвещение" уже есть опыт реализации совместных концессионных проектов строительства школ, поэтому банк готов финансировать создание общеобразовательных объектов и в Коми.По мнению министра финансов Коми Галины Рубцовой, реализация проектов в рамках концессионных соглашений позволит ввести объекты в эксплуатацию в более короткие сроки, растянуть по времени привлечение средств в условиях ограниченного бюджета, повысить заинтересованность частных партнеров в качестве строительства.

https://ria.ru/20201021/zagryaznenie-1580868578.html

https://ria.ru/20200731/1575175992.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

просвещение , общество