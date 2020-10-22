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В Иркутской области поймали сбежавших заключенных
Двое осужденных, два дня назад сбежавших из колонии в Иркутской области, задержаны в Братске, сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T14:50
2020-10-22T14:50
россия
ангарск
братск
иркутская область
происшествия
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<strong>ИРКУТСК, 22 окт – РИА Новости.</strong> Двое осужденных, два дня назад сбежавших из колонии в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a>, задержаны в <a href="http://ria.ru/location_Bratsk/" target="_blank" data-auto="true">Братске</a>, сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН.Ранее сообщалось, что 20 октября Николай Лиханов (1993 года рождения) и Анатолий Сентяков (1995) совершили побег из колонии-поселения при исправительной колонии №15 в <a href="http://ria.ru/location_Angarsk/" target="_blank" data-auto="true">Ангарске</a>. Оба отбывают наказание за кражи и мошенничество.В задержании принимали участие сотрудники полиции и ГУФСИН России по Иркутской области.Двадцать третьего августа из колонии-поселения №15 совершил побег Николай Грачев (1959). Его до сих пор не поймали.
https://ria.ru/20200923/pobeg-1577645915.html
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россия
ангарск
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россия, ангарск, братск, иркутская область, происшествия

В Иркутской области поймали сбежавших заключенных

14:50 22.10.2020
 
© РИА Новости / Иван РудневОхранный периметр исправительной колонии
Охранный периметр исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Иван Руднев
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 22 окт – РИА Новости. Двое осужденных, два дня назад сбежавших из колонии в Иркутской области, задержаны в Братске, сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН.
Ранее сообщалось, что 20 октября Николай Лиханов (1993 года рождения) и Анатолий Сентяков (1995) совершили побег из колонии-поселения при исправительной колонии №15 в Ангарске. Оба отбывают наказание за кражи и мошенничество.
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"Двое осужденных, отбывавших наказание в участке колонии-поселения при ИК-15 и скрывшихся 20 октября, задержаны 22 октября в Братске", - говорится в сообщении.

В задержании принимали участие сотрудники полиции и ГУФСИН России по Иркутской области.
Двадцать третьего августа из колонии-поселения №15 совершил побег Николай Грачев (1959). Его до сих пор не поймали.
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