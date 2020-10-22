https://ria.ru/20201022/sbezhavshie-1581006611.html

В Иркутской области поймали сбежавших заключенных

Двое осужденных, два дня назад сбежавших из колонии в Иркутской области, задержаны в Братске, сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T14:50

2020-10-22T14:50

2020-10-22T14:50

россия

ангарск

братск

иркутская область

происшествия

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<strong>ИРКУТСК, 22 окт – РИА Новости.</strong> Двое осужденных, два дня назад сбежавших из колонии в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a>, задержаны в <a href="http://ria.ru/location_Bratsk/" target="_blank" data-auto="true">Братске</a>, сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН.Ранее сообщалось, что 20 октября Николай Лиханов (1993 года рождения) и Анатолий Сентяков (1995) совершили побег из колонии-поселения при исправительной колонии №15 в <a href="http://ria.ru/location_Angarsk/" target="_blank" data-auto="true">Ангарске</a>. Оба отбывают наказание за кражи и мошенничество.В задержании принимали участие сотрудники полиции и ГУФСИН России по Иркутской области.Двадцать третьего августа из колонии-поселения №15 совершил побег Николай Грачев (1959). Его до сих пор не поймали.

https://ria.ru/20200923/pobeg-1577645915.html

https://ria.ru/20200930/pobeg-1577994851.html

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ангарск

братск

иркутская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ангарск, братск, иркутская область, происшествия