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Полисы страхования жизни можно оформить в Сбербанк Онлайн
Сбербанк первым из российских банков вывел в собственное мобильное приложение программы страхования жизни. Теперь в Сбербанк Онлайн можно формировать накопления РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T18:43
2020-10-22T18:43
пресс-релизы
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<strong>МОСКВА, 22 окт – АО "Сбербанк Управление активами"</strong>. Сбербанк первым из российских банков вывел в собственное мобильное приложение программы страхования жизни. Теперь в Сбербанк Онлайн можно формировать накопления при помощи продуктов компании "Сбербанк страхование жизни" со 100-процентной защитой капитала и надёжной страховой защитой на весь срок действия договоров.Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка: "После снятия законодательных ограничений на продажу страховых продуктов на онлайн-площадках Сбербанк первым из российских банков вывел в собственное мобильное приложение полисы страхования жизни. Теперь в Сбербанк Онлайн всем россиянам доступна полная линейка инвестиционно-накопительных продуктов блока "Управление благосостоянием", включая страхование жизни, паевые инвестиционные фонды, ИИС с доверительным управлением, индивидуальные пенсионные планы (ИПП). Сегодня наибольшей популярностью в цифровых каналах у наших клиентов пользуются ПИФы и ИПП, доля онлайн-продаж которых в отдельные месяцы доходила до 65% и 45% соответственно. Аналогичную картину в ближайшие месяцы мы ожидаем увидеть и в цифровых продажах программ страхования жизни. В целом снятие ограничений на страхование жизни онлайн станет значимым стимулом для дальнейшего развития и цифрового страхования, и страхования жизни".22 октября в разделе "Инвестиции и накопления" мобильного приложения Сбербанк Онлайн появилась возможность оформить полисы накопительного страхования жизни (НСЖ) по программе "Думаю о будущем" компании "Сбербанк страхование жизни". Эта программа позволяет накопить от 150 тыс. до 5 млн рублей. Срок накоплений — от 3 до 20 лет. Взносы можно вносить единовременно или в рассрочку — ежемесячно, ежеквартально или ежегодно. Минимальный взнос — 2 тыс. рублей в месяц, 6 тыс. в квартал или 24 тыс. в год.Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка:"Новая программа НСЖ выведена в Сбербанк Онлайн в базовых параметрах — в дальнейшем "Сбербанк страхование жизни" будет поэтапно ее модифицировать. Клиенты смогут подключить автоплатёж, формировать бо́льшие суммы накоплений и копить в валюте, подключить дополнительные страховые риски. Также в программе появится чат-бот, который будет сопровождать клиента при оформлении полиса. В будущем программа НСЖ будет преобразована в полноценный онлайн-конструктор, который клиент сможет "собрать под себя"".Накопительное страхование жизни позволяет накопить необходимую сумму к определённому сроку на различные цели — оплату высшего образования ребёнка, покупку квартиры, пенсию или передачу капитала по наследству. При наступлении неблагоприятных событий компания произведёт страховую выплату или продолжит делать за клиента регулярные взносы.Среди дополнительных льгот и преимуществ НСЖ — страхование жизни и здоровья клиента на всю сумму накоплений или инвестиций. У средств, вложенных в программы, имеется специальный юридический статус, обеспечивающий неприкосновенность капитала при имущественных спорах и выплаты указанным в договоре лицам по окончании программ. При заключении договоров НСЖ на срок от 5 лет можно получать налоговый вычет в размере 13% от суммы взносов по договору (не более 15 600 рублей в год). Такая возможность сохраняется у клиента ежегодно в течение всего срока действия полиса.СК "Сбербанк страхование жизни" занимается накопительным и инвестиционным страхованием жизни с 2012 года. По состоянию на 1 октября 2020 года, в компании действует 680 тыс. договоров НСЖ и ИСЖ.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.<a href="http://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/pressrelease/" target="_blank">Заявка на размещение пресс-релиза</a>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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пресс-релизы

Полисы страхования жизни можно оформить в Сбербанк Онлайн

18:43 22.10.2020
 
© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковМобильное приложение Сбербанк Онлайн
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт – АО "Сбербанк Управление активами". Сбербанк первым из российских банков вывел в собственное мобильное приложение программы страхования жизни. Теперь в Сбербанк Онлайн можно формировать накопления при помощи продуктов компании "Сбербанк страхование жизни" со 100-процентной защитой капитала и надёжной страховой защитой на весь срок действия договоров.
Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка:
"После снятия законодательных ограничений на продажу страховых продуктов на онлайн-площадках Сбербанк первым из российских банков вывел в собственное мобильное приложение полисы страхования жизни. Теперь в Сбербанк Онлайн всем россиянам доступна полная линейка инвестиционно-накопительных продуктов блока "Управление благосостоянием", включая страхование жизни, паевые инвестиционные фонды, ИИС с доверительным управлением, индивидуальные пенсионные планы (ИПП). Сегодня наибольшей популярностью в цифровых каналах у наших клиентов пользуются ПИФы и ИПП, доля онлайн-продаж которых в отдельные месяцы доходила до 65% и 45% соответственно. Аналогичную картину в ближайшие месяцы мы ожидаем увидеть и в цифровых продажах программ страхования жизни. В целом снятие ограничений на страхование жизни онлайн станет значимым стимулом для дальнейшего развития и цифрового страхования, и страхования жизни".
22 октября в разделе "Инвестиции и накопления" мобильного приложения Сбербанк Онлайн появилась возможность оформить полисы накопительного страхования жизни (НСЖ) по программе "Думаю о будущем" компании "Сбербанк страхование жизни". Эта программа позволяет накопить от 150 тыс. до 5 млн рублей. Срок накоплений — от 3 до 20 лет. Взносы можно вносить единовременно или в рассрочку — ежемесячно, ежеквартально или ежегодно. Минимальный взнос — 2 тыс. рублей в месяц, 6 тыс. в квартал или 24 тыс. в год.
Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка:
"Новая программа НСЖ выведена в Сбербанк Онлайн в базовых параметрах — в дальнейшем "Сбербанк страхование жизни" будет поэтапно ее модифицировать. Клиенты смогут подключить автоплатёж, формировать бо́льшие суммы накоплений и копить в валюте, подключить дополнительные страховые риски. Также в программе появится чат-бот, который будет сопровождать клиента при оформлении полиса. В будущем программа НСЖ будет преобразована в полноценный онлайн-конструктор, который клиент сможет "собрать под себя"".
Накопительное страхование жизни позволяет накопить необходимую сумму к определённому сроку на различные цели — оплату высшего образования ребёнка, покупку квартиры, пенсию или передачу капитала по наследству. При наступлении неблагоприятных событий компания произведёт страховую выплату или продолжит делать за клиента регулярные взносы.
Среди дополнительных льгот и преимуществ НСЖ — страхование жизни и здоровья клиента на всю сумму накоплений или инвестиций. У средств, вложенных в программы, имеется специальный юридический статус, обеспечивающий неприкосновенность капитала при имущественных спорах и выплаты указанным в договоре лицам по окончании программ. При заключении договоров НСЖ на срок от 5 лет можно получать налоговый вычет в размере 13% от суммы взносов по договору (не более 15 600 рублей в год). Такая возможность сохраняется у клиента ежегодно в течение всего срока действия полиса.
СК "Сбербанк страхование жизни" занимается накопительным и инвестиционным страхованием жизни с 2012 года. По состоянию на 1 октября 2020 года, в компании действует 680 тыс. договоров НСЖ и ИСЖ.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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