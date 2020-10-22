https://ria.ru/20201022/rossiya-1580950395.html

Опрос ВЦИОМ выяснил, что россияне считают самой важной национальной идеей

Россияне (92%) считают самой важной национальной идеей для страны сохранение населения, здоровье и благополучие семей, на втором месте (87%) - достойный... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T10:49

2020-10-22T10:49

2020-10-22T10:59

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">Россияне</a> (92%) считают самой важной национальной идеей для страны сохранение населения, здоровье и благополучие семей, на втором месте (87%) - достойный эффективный труд, на третьем (86%) - комфортная и безопасная среда для жизни, свидетельствуют результаты <a href="https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10597" target="_blank" rel="nofollow noopener">опроса ВЦИОМ</a>.Также, по данным исследования, 81% граждан считают самой важной национальной идеей для страны "возможности для самореализации и развития талантов", 60% - "Цифровую трансформацию" и 59% - "успешное предпринимательство".Отмечается, что в целом россияне лучше всего информированы о реализации нацпроектов "Здравоохранение" (85%), "Образование" (80%) и "Демография" (74%), а заключают этот список "Безопасные и качественные дороги" (63%), "Цифровая экономика" (66%), "Международная кооперация и экспорт" (56%).Как указано в опросе, по мнению респондентов, государство и органы власти стали больше уделять внимания в течение последнего года сфере деятельности нацпроектов "Цифровая экономика" (64%), "Безопасные и качественные дороги" и "Демография" (по 54% соответственно), а также "Жилье и городская среда" (51%).Всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ по заказу <a href="http://ria.ru/organization_ano-natsionalnye-prioritety/" target="_blank" data-auto="true">АНО "Национальные приоритеты</a>" проводился в начале 12-18 сентября среди 1,6 тысячи человек старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20200807/1575489749.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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