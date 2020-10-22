Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201022/rossiya-1580950395.html
Опрос ВЦИОМ выяснил, что россияне считают самой важной национальной идеей
Россияне (92%) считают самой важной национальной идеей для страны сохранение населения, здоровье и благополучие семей, на втором месте (87%) - достойный... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T10:49
2020-10-22T10:59
социальный навигатор
здоровье
россия
вциом
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572863070_0:387:2951:2047_1400x0_80_0_0_808ec3b119b1213828dc73bf45cc0995.jpg
<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">Россияне</a> (92%) считают самой важной национальной идеей для страны сохранение населения, здоровье и благополучие семей, на втором месте (87%) - достойный эффективный труд, на третьем (86%) - комфортная и безопасная среда для жизни, свидетельствуют результаты <a href="https://wciom.ru/index.php?id=236&amp;uid=10597" target="_blank" rel="nofollow noopener">опроса ВЦИОМ</a>.Также, по данным исследования, 81% граждан считают самой важной национальной идеей для страны "возможности для самореализации и развития талантов", 60% - "Цифровую трансформацию" и 59% - "успешное предпринимательство".Отмечается, что в целом россияне лучше всего информированы о реализации нацпроектов "Здравоохранение" (85%), "Образование" (80%) и "Демография" (74%), а заключают этот список "Безопасные и качественные дороги" (63%), "Цифровая экономика" (66%), "Международная кооперация и экспорт" (56%).Как указано в опросе, по мнению респондентов, государство и органы власти стали больше уделять внимания в течение последнего года сфере деятельности нацпроектов "Цифровая экономика" (64%), "Безопасные и качественные дороги" и "Демография" (по 54% соответственно), а также "Жилье и городская среда" (51%).Всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ по заказу <a href="http://ria.ru/organization_ano-natsionalnye-prioritety/" target="_blank" data-auto="true">АНО "Национальные приоритеты</a>" проводился в начале 12-18 сентября среди 1,6 тысячи человек старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20200807/1575489749.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572863070_154:0:2883:2047_1400x0_80_0_0_5565828272f7530ef73d67085681922b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
социальный навигатор, здоровье, россия, вциом, общество

Опрос ВЦИОМ выяснил, что россияне считают самой важной национальной идеей

10:49 22.10.2020 (обновлено: 10:59 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГорожане на Новоарбатском мосту в Москве, украшенном ко Дню России
Горожане на Новоарбатском мосту в Москве, украшенном ко Дню России - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россияне (92%) считают самой важной национальной идеей для страны сохранение населения, здоровье и благополучие семей, на втором месте (87%) - достойный эффективный труд, на третьем (86%) - комфортная и безопасная среда для жизни, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Также, по данным исследования, 81% граждан считают самой важной национальной идеей для страны "возможности для самореализации и развития талантов", 60% - "Цифровую трансформацию" и 59% - "успешное предпринимательство".
Зрители на праздничном концерте на Красной площади по случаю празднования Дня России в 2019 году - РИА Новости, 1920, 07.08.2020
7 августа, 14:00
Эксперты назвали главные жизненные ценности россиян
Отмечается, что в целом россияне лучше всего информированы о реализации нацпроектов "Здравоохранение" (85%), "Образование" (80%) и "Демография" (74%), а заключают этот список "Безопасные и качественные дороги" (63%), "Цифровая экономика" (66%), "Международная кооперация и экспорт" (56%).
Как указано в опросе, по мнению респондентов, государство и органы власти стали больше уделять внимания в течение последнего года сфере деятельности нацпроектов "Цифровая экономика" (64%), "Безопасные и качественные дороги" и "Демография" (по 54% соответственно), а также "Жилье и городская среда" (51%).
Всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ по заказу АНО "Национальные приоритеты" проводился в начале 12-18 сентября среди 1,6 тысячи человек старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
 
Социальный навигаторЗдоровьеРоссияВЦИОМОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55Познер оценил место Сталина в мировой истории
01:40Эксперт назвал препятствия усилиям России по прекращению боев в НКР
01:37Матвиенко оценила перспективы реформирования ООН
01:34Эксперт прокомментировал заявление Путина по Карабаху на "Валдае"
01:29США расширили список санкций по "Хезболлах" и Ирану
01:26"Сбой матрицы": Песков высказался о позиции Запада по Белоруссии
01:15В сенате США выступили за санкции против России из-за дела Навального
01:15В Сети появились первые отзывы о фильме "Борат 2"
01:03Мосгорсуд проверит законность приговора Серебренникову
01:00Эксперт: эпидемию COVID -19 в мире используют для притеснения верующих
00:54Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова уходит в отставку
00:39Песков призвал страны сообща бороться с глобальным потеплением
00:29В Москве представят итоги расследования экологического ЧП на Камчатке
00:28Протоиерея Дмитрия Смирнова отпоют в пятницу в храме Христа Спасителя
00:23Власти Карабаха обвинили Баку в обстреле городов Аскеран и Мартуни
00:15В России стартуют продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:15Закон о защите прав верующих мог бы помочь избежать теракта во Франции
00:03Песков заявил, что Путин заинтересован в "реанимации" отношений с США
23:58В Кремле рассказали об общих темах для диалога с США
23:56Песков об отношениях с Европой: "терпеть хамства никто не собирается"
Лента новостейМолния