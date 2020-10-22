https://ria.ru/20201022/reabilitatsiya-1581629099.html

В Москве с начала года 135 диких животных попали в Центр реабилитации

Более 130 экзотических животных и птиц, найденных на улицах Москвы, попали в Центр реабилитации диких животных в Москве с начала 2020 года, сообщает... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T17:50

2020-10-22T17:50

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Более 130 экзотических животных и птиц, найденных на улицах <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, попали в Центр реабилитации диких животных в Москве с начала 2020 года, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.В пресс-службе напомнили, что брошенные экзотические и дикие животные, оказавшиеся в городе, попадают в Центр реабилитации диких животных. Обычно об обнаружении на улице экзотических животных сообщают сами жители. Кроме того, сотрудники департамента природопользования совместно с прокуратурой и полицией регулярно проводят проверки зоомагазинов и контактных зоопарков, выявляют случаи незаконной продажи или эксплуатации. В случаях, когда у владельцев нет необходимых документов и они не в состоянии обеспечить нормальные условия для жизни животного, его могут изъять, и оно также окажется в Центре реабилитации."Сегодня в Центре реабилитации диких животных живут около 600 особей. Среди них: среднеазиатские черепахи, обезьяны, и даже медведи, волки, лисы и крокодилы. Есть и птицы: попугаи, утки, совы, ястребы, кукушки и другие. До 40 экзотических змей в год также оказываются здесь... Если говорить о цифрах, то начиная с марта в Центр поступили: четыре енота, один еж, 10 змей, одна лиса, две утки и порядка 20 хищных птиц. Всего с начала 2020 года в Центр попали 135 особей", — говорится в сообщении.Отмечается, что в Центре живут сразу несколько львов. Одного из них пять лет назад забрали из контактного зоопарка прямо в сумке-переноске, другого полицейские нашли в зоне отдыха на берегу Клязьминского водохранилища. Еще один львенок был изъят год назад больным из гаражного кооператива на Проспекте Мира и сейчас получает необходимое лечение. Помимо этого, весной этого года в центре Москвы был пойман канадский волк."Всех новеньких в Центре всегда осматривает ветеринар, а дальше они отправляются на карантин в течение месяца. Для некоторых из них Центр реабилитации так и останется домом, некоторые смогут вернуться в естественную среду обитания, другие - попасть в хороший зоопарк. Конечно, приоритетный исход - это выпустить животное на волю. Так, в 2020 году сотрудники Центра реабилитировали и выпустили 41 постояльца. Однако для экзотических и неприспособленных животных такой вариант зачастую невозможен", - говорится в сообщении.Отмечается, что обезьянки, спасенные в Домодедово, нашли новый дом в Саранском зоопарке, двое львят обжились в Липецком зоопарке, еще один – в Абаканском. Молодая львица, изъятая в возрасте двух месяцев у частного фотографа, в декабре прошлого года уехала в Ярославль, а десятки экзотических змей приютил Эколого-биологический Центр "Следово" в Костромской области.По словам сотрудников Центра, пандемия никак не повлияла на работу по реабилитации и уходу за дикими животными, все подопечные получали должное питание и уход, а сам Центр продолжал принимать новых постояльцев.

https://radiosputnik.ria.ru/20200410/1569884998.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва