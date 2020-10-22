https://ria.ru/20201022/reabilitatsiya-1581047309.html

В Омской области начнут проводить зарядку для реабилитации после COVID-19

Социальный проект "Вдох жизни" для реабилитации после заболеваний легких, в том числе и COVID, запустили по инициативе минспорта Омской области, сообщили в... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T17:38

2020-10-22T17:38

2020-10-22T17:38

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

омская область

общество

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<strong>ОМСК, 22 окт - РИА Новости.</strong> Социальный проект "Вдох жизни" для реабилитации после заболеваний легких, в том числе и COVID, запустили по инициативе минспорта <a href="https://ria.ru/location_Omskaja_oblast" target="_blank">Омской области</a>, сообщили в пресс-службе облправительства.По словам министра, идею уже поддержали студенты-волонтеры. Планируется охватить зарядкой все группы населения. Для поддержания легких в хорошем состоянии важно выработать привычку выполнять дыхательные и физические упражнения, которая будет способствовать укреплению индивидуального, а затем и коллективного иммунитета."Ситуация снова тревожная. Но сейчас у нас уже больше знаний, есть понимание, что делать дальше. Нас заботит, как реабилитировать людей, уже перенесших коронавирус. К счастью, легкие – а именно этот орган больше всего страдает при COVID-19 – имеют значительный ресурс для восстановления. Но этому надо уделять внимание. И я уверен, что проект "Вдох жизни" – отличное подспорье в нашей работе", - приводятся слова главврача Клинического медико-хирургического центра Вадима Бережного.Памятку с подробным описанием комплекса упражнений, разработанную инструкторами физкультурно-оздоровительных комплексов и минздравом Омской области, планируется распространять в городских поликлиниках, на улицах, в торговых центрах. Проект "Вдох жизни" уже поддержали многие органы исполнительной власти и местное телевидение.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201021/reabilitatsiya-1580778671.html

омская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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