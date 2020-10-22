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В Омской области начнут проводить зарядку для реабилитации после COVID-19
Социальный проект "Вдох жизни" для реабилитации после заболеваний легких, в том числе и COVID, запустили по инициативе минспорта Омской области, сообщили в... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T17:38
2020-10-22T17:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
омская область
общество
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<strong>ОМСК, 22 окт - РИА Новости.</strong> Социальный проект "Вдох жизни" для реабилитации после заболеваний легких, в том числе и COVID, запустили по инициативе минспорта <a href="https://ria.ru/location_Omskaja_oblast" target="_blank">Омской области</a>, сообщили в пресс-службе облправительства.По словам министра, идею уже поддержали студенты-волонтеры. Планируется охватить зарядкой все группы населения. Для поддержания легких в хорошем состоянии важно выработать привычку выполнять дыхательные и физические упражнения, которая будет способствовать укреплению индивидуального, а затем и коллективного иммунитета."Ситуация снова тревожная. Но сейчас у нас уже больше знаний, есть понимание, что делать дальше. Нас заботит, как реабилитировать людей, уже перенесших коронавирус. К счастью, легкие – а именно этот орган больше всего страдает при COVID-19 – имеют значительный ресурс для восстановления. Но этому надо уделять внимание. И я уверен, что проект "Вдох жизни" – отличное подспорье в нашей работе", - приводятся слова главврача Клинического медико-хирургического центра Вадима Бережного.Памятку с подробным описанием комплекса упражнений, разработанную инструкторами физкультурно-оздоровительных комплексов и минздравом Омской области, планируется распространять в городских поликлиниках, на улицах, в торговых центрах. Проект "Вдох жизни" уже поддержали многие органы исполнительной власти и местное телевидение.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, омская область, общество

В Омской области начнут проводить зарядку для реабилитации после COVID-19

17:38 22.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники оказывают помощь пациенту с COVID-19 в городской клинической больнице № 52
Медицинские работники оказывают помощь пациенту с COVID-19 в городской клинической больнице № 52 - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ОМСК, 22 окт - РИА Новости. Социальный проект "Вдох жизни" для реабилитации после заболеваний легких, в том числе и COVID, запустили по инициативе минспорта Омской области, сообщили в пресс-службе облправительства.

"Реализацию проекта "Вдох жизни" поддержало правительство региона и наш губернатор Александр Леонидович Бурков. Упражнения комплекса не требуют специальной подготовки и максимально доступны для граждан. На первом этапе планируем демонстрировать их в СМИ и на базе подведомственных минспорту учреждений, а затем показывать упражнения в образовательных учреждениях", - цитирует министра по делам молодежи, физической культуры и спорта региона Дмитрия Крикорьянца пресс-служба.

По словам министра, идею уже поддержали студенты-волонтеры. Планируется охватить зарядкой все группы населения. Для поддержания легких в хорошем состоянии важно выработать привычку выполнять дыхательные и физические упражнения, которая будет способствовать укреплению индивидуального, а затем и коллективного иммунитета.
"Ситуация снова тревожная. Но сейчас у нас уже больше знаний, есть понимание, что делать дальше. Нас заботит, как реабилитировать людей, уже перенесших коронавирус. К счастью, легкие – а именно этот орган больше всего страдает при COVID-19 – имеют значительный ресурс для восстановления. Но этому надо уделять внимание. И я уверен, что проект "Вдох жизни" – отличное подспорье в нашей работе", - приводятся слова главврача Клинического медико-хирургического центра Вадима Бережного.
Памятку с подробным описанием комплекса упражнений, разработанную инструкторами физкультурно-оздоровительных комплексов и минздравом Омской области, планируется распространять в городских поликлиниках, на улицах, в торговых центрах. Проект "Вдох жизни" уже поддержали многие органы исполнительной власти и местное телевидение.
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