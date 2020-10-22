https://ria.ru/20201022/reabilitatsiya-1581047309.html
В Омской области начнут проводить зарядку для реабилитации после COVID-19
Социальный проект "Вдох жизни" для реабилитации после заболеваний легких, в том числе и COVID, запустили по инициативе минспорта Омской области, сообщили в... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T17:38
2020-10-22T17:38
2020-10-22T17:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
омская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579255371_174:105:2635:1489_1400x0_80_0_0_1c999b7e89ba0539c5265cf5e9a39550.jpg
<strong>ОМСК, 22 окт - РИА Новости.</strong> Социальный проект "Вдох жизни" для реабилитации после заболеваний легких, в том числе и COVID, запустили по инициативе минспорта <a href="https://ria.ru/location_Omskaja_oblast" target="_blank">Омской области</a>, сообщили в пресс-службе облправительства.По словам министра, идею уже поддержали студенты-волонтеры. Планируется охватить зарядкой все группы населения. Для поддержания легких в хорошем состоянии важно выработать привычку выполнять дыхательные и физические упражнения, которая будет способствовать укреплению индивидуального, а затем и коллективного иммунитета."Ситуация снова тревожная. Но сейчас у нас уже больше знаний, есть понимание, что делать дальше. Нас заботит, как реабилитировать людей, уже перенесших коронавирус. К счастью, легкие – а именно этот орган больше всего страдает при COVID-19 – имеют значительный ресурс для восстановления. Но этому надо уделять внимание. И я уверен, что проект "Вдох жизни" – отличное подспорье в нашей работе", - приводятся слова главврача Клинического медико-хирургического центра Вадима Бережного.Памятку с подробным описанием комплекса упражнений, разработанную инструкторами физкультурно-оздоровительных комплексов и минздравом Омской области, планируется распространять в городских поликлиниках, на улицах, в торговых центрах. Проект "Вдох жизни" уже поддержали многие органы исполнительной власти и местное телевидение.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201021/reabilitatsiya-1580778671.html
омская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579255371_233:0:2620:1790_1400x0_80_0_0_6bcafdabba37504abdc5b1349a6f4e19.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, омская область, общество
ОМСК, 22 окт - РИА Новости.
Социальный проект "Вдох жизни" для реабилитации после заболеваний легких, в том числе и COVID, запустили по инициативе минспорта Омской области
, сообщили в пресс-службе облправительства.
"Реализацию проекта "Вдох жизни" поддержало правительство региона и наш губернатор Александр Леонидович Бурков. Упражнения комплекса не требуют специальной подготовки и максимально доступны для граждан. На первом этапе планируем демонстрировать их в СМИ и на базе подведомственных минспорту учреждений, а затем показывать упражнения в образовательных учреждениях", - цитирует министра по делам молодежи, физической культуры и спорта региона Дмитрия Крикорьянца пресс-служба.
По словам министра, идею уже поддержали студенты-волонтеры. Планируется охватить зарядкой все группы населения. Для поддержания легких в хорошем состоянии важно выработать привычку выполнять дыхательные и физические упражнения, которая будет способствовать укреплению индивидуального, а затем и коллективного иммунитета.
"Ситуация снова тревожная. Но сейчас у нас уже больше знаний, есть понимание, что делать дальше. Нас заботит, как реабилитировать людей, уже перенесших коронавирус. К счастью, легкие – а именно этот орган больше всего страдает при COVID-19 – имеют значительный ресурс для восстановления. Но этому надо уделять внимание. И я уверен, что проект "Вдох жизни" – отличное подспорье в нашей работе", - приводятся слова главврача Клинического медико-хирургического центра Вадима Бережного.
Памятку с подробным описанием комплекса упражнений, разработанную инструкторами физкультурно-оздоровительных комплексов и минздравом Омской области, планируется распространять в городских поликлиниках, на улицах, в торговых центрах. Проект "Вдох жизни" уже поддержали многие органы исполнительной власти и местное телевидение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф