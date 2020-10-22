https://ria.ru/20201022/rak-1580929212.html

В Японии начали новый эксперимент по лечению рака

Клинические испытания по лечению рака головы и шеи с помощью искусственно выращенных многофункциональных клеток iPS начали ученые японского университета Тиба и... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T06:38

2020-10-22T06:38

2020-10-22T06:55

риа наука

синъя яманака

тиба (префектура)

киото (город)

япония

токио

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<strong>ТОКИО, 22 окт - РИА Новости.</strong> Клинические испытания по лечению рака головы и шеи с помощью искусственно выращенных многофункциональных клеток iPS начали ученые японского университета <a href="http://ria.ru/location_Chiba_Prefecture/" target="_blank" data-auto="true">Тиба</a> и Научно-исследовательского института RIKEN, сообщило агентство Киодо.Уточняется, что в ходе экспериментов, в которых будут участвовать около 10 пациентов, им будет сделаны пересадки клеток - так называемых естественных киллеров NKT, выращенных из искусственных многофункциональных клеток iPS. Первая пересадка состоялась неделю назад, пациент чувствует себя хорошо. Для лечения были взяты естественные киллеры NKT у здорового человека, из них выращены iPS-клетки, из которых вновь были получены естественные киллеры NKT. Эти клетки играют важную роль в механизме иммунитета человека, в частности они участвуют и в борьбе с раковыми опухолями. В отличие от обычных иммунных клеток, они действуют очень быстро, но их количество невелико.Эксперимент продлится два года. Каждому пациенту будут сделаны 3 пересадки в общей сложности 50 миллионов клеток. В течение этого времени врачи будут наблюдать за состоянием опухоли и за ее размером. Лечение проводится на пациентах, уже испробовавших другие виды лечения - перенесших операцию или терапию.Рак головы и шеи поражает полость рта, слизистую оболочку горла. Всего на него приходится около 5% онкологических заболеваний.В 2006 году профессор университета <a href="http://ria.ru/location_Kyoto/" target="_blank" data-auto="true">Киото</a> 44-летний <a href="http://ria.ru/person_Sinja_JAmanaka/" target="_blank" data-auto="true">Синъя Яманака</a> впервые в мире получил стволовую клетку из обычной клетки кожи человека. Клетки получили название индуцированных плюрипотентных (искусственных многофункциональных) стволовых клеток-iPS. В 2012 году Яманака был удостоен Нобелевской премии. Открытие вызвало взрыв исследований в области регенеративной медицины. Ученые научились выращивать из них клетки сердечной мышцы, кишечника, поджелудочной железы, сетчатки глаза, крови, кожи, нервные клетки, яйцеклетку, клетки спермы и нефроны почки.Первая в мире операция с использованием искусственных многофункциональных клеток iPS была проведена в <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> в 2014 году. У 70-летней пациентки с тяжелым заболеванием сетчатки - возрастной макулярной дегенерацией (макулодистрофией) - взяли клетки кожи, из которых вырастили искусственные стволовые клетки iPS. Из них затем были выращены клетки ретинального пигментного эпителия сетчатки, которые и были пересажены в процессе операции.

https://ria.ru/20181109/1532464572.html

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киото (город)

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синъя яманака, тиба (префектура), киото (город), япония, токио