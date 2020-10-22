https://ria.ru/20201022/qr-kod-1580931112.html
В ТПП оценили возможные последствия введения QR-кодов в московских барах
Запуск в Москве системы чек-инов в заведениях, открытых после полуночи, вряд ли снизит их посещаемость, повлиять может ситуация с коронавирусом в целом, заявил... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T07:53
2020-10-22T07:53
2020-10-22T07:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
торгово-промышленная палата рф
сергей катырин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579916079_305:507:3043:2047_1400x0_80_0_0_abc25cb8c07d639e399487db6f7ffcc8.jpg
<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Запуск в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> системы чек-инов в заведениях, открытых после полуночи, вряд ли снизит их посещаемость, повлиять может ситуация с коронавирусом в целом, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты России (<a href="http://ria.ru/organization_Torgovo_promyshlennaja_palata_RF/" target="_blank" data-auto="true">ТПП</a>) Сергей Катырин.Доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до 6 часов утра, с 19 октября в Москве возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по СМС. В случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей заведения всех присутствовавших людей оповестят о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19.Он полагает, что именно эта акция вряд ли сократит количество посетителей, скорее, она в целом о том, какая непростая ситуация в городе и по стране. "Вот это повлияет гораздо больше. А то, что QR-код ввели, не думаю, что сильно изменит ситуацию, если сократиться, то в целом из-за ситуации с коронавирусом", - полагает собеседник агентства.Катырин также отметил, что сейчас бизнес столкнулся не с ожиданиями второй волны COVID-19, а с "продолжением первой, просто в более активной фазе". "Дело в том, полностью экономика не закрывается, ни в РФ, ни в городе. Надо отдать должное городским властям, они делают все, чтобы экономику сохранить. Но сама ситуация влияет на то, насколько люди активно двигаются, насколько они могут посещать места, где тратят деньги или пользуются услугами", - пояснил он. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201015/kod-1579930389.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201019/qr-kod-1580412193.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579916079_831:618:2737:2047_1400x0_80_0_0_bee7d510239eb7a3082468212ac6bc7b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, торгово-промышленная палата рф, сергей катырин, москва, общество
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.
Запуск в Москве
системы чек-инов в заведениях, открытых после полуночи, вряд ли снизит их посещаемость, повлиять может ситуация с коронавирусом в целом, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты России (ТПП
) Сергей Катырин.
Доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до 6 часов утра, с 19 октября в Москве возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по СМС. В случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей заведения всех присутствовавших людей оповестят о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19.
"Думаю, что серьезно не повлияет (на посещаемость – ред.), потому что в бары большей частью ходят молодое поколение, которое более спокойно относится к QR-кодам и к тому, что оставляют какую-то личную информацию. Тем более, что она практически обезличенная - кроме того, что могут позвонить и сказать, что в таком-то заведении был больной человек", - считает Катырин.
Он полагает, что именно эта акция вряд ли сократит количество посетителей, скорее, она в целом о том, какая непростая ситуация в городе и по стране. "Вот это повлияет гораздо больше. А то, что QR-код ввели, не думаю, что сильно изменит ситуацию, если сократиться, то в целом из-за ситуации с коронавирусом", - полагает собеседник агентства.
Катырин также отметил, что сейчас бизнес столкнулся не с ожиданиями второй волны COVID-19, а с "продолжением первой, просто в более активной фазе". "Дело в том, полностью экономика не закрывается, ни в РФ, ни в городе. Надо отдать должное городским властям, они делают все, чтобы экономику сохранить. Но сама ситуация влияет на то, насколько люди активно двигаются, насколько они могут посещать места, где тратят деньги или пользуются услугами", - пояснил он.
"Когда есть понимание, что ситуация сложная и идет серьезное давление в СМИ, что надо ограничивать себя в движениях, контактах, носить маски и так далее, она влияет и на деловую активность… Конечно, присматриваются, смотрят, как все будет развиваться. Если говорить о малых и средних компаниях, то сейчас не тот период, чтобы инвестировать - как бы восстановиться после весенних ограничений", - заключил Катырин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф