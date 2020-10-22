https://ria.ru/20201022/qr-kod-1580931112.html

В ТПП оценили возможные последствия введения QR-кодов в московских барах

Запуск в Москве системы чек-инов в заведениях, открытых после полуночи, вряд ли снизит их посещаемость, повлиять может ситуация с коронавирусом в целом, заявил... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T07:53

2020-10-22T07:53

2020-10-22T07:53

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

торгово-промышленная палата рф

сергей катырин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Запуск в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> системы чек-инов в заведениях, открытых после полуночи, вряд ли снизит их посещаемость, повлиять может ситуация с коронавирусом в целом, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты России (<a href="http://ria.ru/organization_Torgovo_promyshlennaja_palata_RF/" target="_blank" data-auto="true">ТПП</a>) Сергей Катырин.Доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до 6 часов утра, с 19 октября в Москве возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по СМС. В случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей заведения всех присутствовавших людей оповестят о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19.Он полагает, что именно эта акция вряд ли сократит количество посетителей, скорее, она в целом о том, какая непростая ситуация в городе и по стране. "Вот это повлияет гораздо больше. А то, что QR-код ввели, не думаю, что сильно изменит ситуацию, если сократиться, то в целом из-за ситуации с коронавирусом", - полагает собеседник агентства.Катырин также отметил, что сейчас бизнес столкнулся не с ожиданиями второй волны COVID-19, а с "продолжением первой, просто в более активной фазе". "Дело в том, полностью экономика не закрывается, ни в РФ, ни в городе. Надо отдать должное городским властям, они делают все, чтобы экономику сохранить. Но сама ситуация влияет на то, насколько люди активно двигаются, насколько они могут посещать места, где тратят деньги или пользуются услугами", - пояснил он. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://radiosputnik.ria.ru/20201015/kod-1579930389.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201019/qr-kod-1580412193.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, торгово-промышленная палата рф, сергей катырин, москва, общество