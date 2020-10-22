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В Тюмени экс-начальника колонии лишили звания за взятки от осужденных
Судебная коллегия по уголовным делам Тюменского областного суда, рассмотрев апелляционное представление прокуратуры, лишила звания полковника внутренней службы... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T12:14
2020-10-22T12:14
тюменская область
тюмень
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт – РИА Новости.</strong> Судебная коллегия по уголовным делам Тюменского областного суда, рассмотрев апелляционное представление прокуратуры, лишила звания полковника внутренней службы экс-начальника колонии за получение взяток на 11,8 миллиона рублей, сообщает в четверг прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a>.Ранее суд в <a href="http://ria.ru/location_Tjumen/" target="_blank" data-auto="true">Тюмени</a> приговорил экс-начальника колонии к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 150 тысяч рублей."Прокуратура области в суде настаивала на лишении подсудимого специального звания – полковника внутренней службы, но суд этого не сделал. В связи с этим надзорным ведомством было внесено апелляционное представление. Апелляционные жалобы поступили от адвоката осужденного и одного из потерпевших. Судебная коллегия по уголовным делам по представлению прокуратуры изменила приговор и лишила бывшего начальника колонии звания", - говорится в сообщении.​​​​​​​Приговор вступил в законную силу, уточняет прокуратура.Как сообщалось, экс-начальник колонии признан виновным в получении взятки, превышении должностных полномочий, злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном хранении боеприпасов, легализации денежных средств.В суде установлено, что с января 2016 года по июнь 2019 года начальник колонии получил от осужденных и их знакомых взятки деньгами и имуществом более чем на 11,8 миллиона рублей.Так, осужденный бизнесмен через посредника передал ему более 2,7 миллиона рублей за создание привилегированных условий отбывания наказания и за возможность торговли в колонии продуктами питания, считает следствие. Другой осужденный передал начальнику колонии однокомнатную квартиру, машиноместо и деньги, всего на сумму свыше 8,6 миллиона рублей, полагают следователи. Двое осужденных бесплатно изготавливали для него мебель и различные кованые изделия. Кроме того, начальник исправительного учреждения незаконно хранил более 2,2 тысячи боевых патронов, в том числе с трассирующими пулями.
https://ria.ru/20181109/1532391344.html
тюменская область
тюмень
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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тюменская область, тюмень, происшествия

В Тюмени экс-начальника колонии лишили звания за взятки от осужденных

12:14 22.10.2020
 
© Depositphotos / cunaplusТюремная камера
Тюремная камера - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Depositphotos / cunaplus
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Судебная коллегия по уголовным делам Тюменского областного суда, рассмотрев апелляционное представление прокуратуры, лишила звания полковника внутренней службы экс-начальника колонии за получение взяток на 11,8 миллиона рублей, сообщает в четверг прокуратура Тюменской области.
Ранее суд в Тюмени приговорил экс-начальника колонии к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 150 тысяч рублей.
"Прокуратура области в суде настаивала на лишении подсудимого специального звания – полковника внутренней службы, но суд этого не сделал. В связи с этим надзорным ведомством было внесено апелляционное представление. Апелляционные жалобы поступили от адвоката осужденного и одного из потерпевших. Судебная коллегия по уголовным делам по представлению прокуратуры изменила приговор и лишила бывшего начальника колонии звания", - говорится в сообщении.
​​​​​​​Приговор вступил в законную силу, уточняет прокуратура.
Вячеслав Цеповяз в колонии - РИА Новости, 1920, 09.11.2018
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Как сообщалось, экс-начальник колонии признан виновным в получении взятки, превышении должностных полномочий, злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном хранении боеприпасов, легализации денежных средств.
В суде установлено, что с января 2016 года по июнь 2019 года начальник колонии получил от осужденных и их знакомых взятки деньгами и имуществом более чем на 11,8 миллиона рублей.
Так, осужденный бизнесмен через посредника передал ему более 2,7 миллиона рублей за создание привилегированных условий отбывания наказания и за возможность торговли в колонии продуктами питания, считает следствие. Другой осужденный передал начальнику колонии однокомнатную квартиру, машиноместо и деньги, всего на сумму свыше 8,6 миллиона рублей, полагают следователи. Двое осужденных бесплатно изготавливали для него мебель и различные кованые изделия. Кроме того, начальник исправительного учреждения незаконно хранил более 2,2 тысячи боевых патронов, в том числе с трассирующими пулями.
 
Тюменская областьТюменьПроисшествия
 
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