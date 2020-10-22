https://ria.ru/20201022/prigovor-1580969608.html

В Тюмени экс-начальника колонии лишили звания за взятки от осужденных

Судебная коллегия по уголовным делам Тюменского областного суда, рассмотрев апелляционное представление прокуратуры, лишила звания полковника внутренней службы... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T12:14

2020-10-22T12:14

2020-10-22T12:14

тюменская область

тюмень

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/150855/04/1508550431_0:300:6016:3684_1400x0_80_0_0_d0353cfeae554efac7fe09ace29ef9c1.jpg

<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт – РИА Новости.</strong> Судебная коллегия по уголовным делам Тюменского областного суда, рассмотрев апелляционное представление прокуратуры, лишила звания полковника внутренней службы экс-начальника колонии за получение взяток на 11,8 миллиона рублей, сообщает в четверг прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a>.Ранее суд в <a href="http://ria.ru/location_Tjumen/" target="_blank" data-auto="true">Тюмени</a> приговорил экс-начальника колонии к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 150 тысяч рублей."Прокуратура области в суде настаивала на лишении подсудимого специального звания – полковника внутренней службы, но суд этого не сделал. В связи с этим надзорным ведомством было внесено апелляционное представление. Апелляционные жалобы поступили от адвоката осужденного и одного из потерпевших. Судебная коллегия по уголовным делам по представлению прокуратуры изменила приговор и лишила бывшего начальника колонии звания", - говорится в сообщении.​​​​​​​Приговор вступил в законную силу, уточняет прокуратура.Как сообщалось, экс-начальник колонии признан виновным в получении взятки, превышении должностных полномочий, злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном хранении боеприпасов, легализации денежных средств.В суде установлено, что с января 2016 года по июнь 2019 года начальник колонии получил от осужденных и их знакомых взятки деньгами и имуществом более чем на 11,8 миллиона рублей.Так, осужденный бизнесмен через посредника передал ему более 2,7 миллиона рублей за создание привилегированных условий отбывания наказания и за возможность торговли в колонии продуктами питания, считает следствие. Другой осужденный передал начальнику колонии однокомнатную квартиру, машиноместо и деньги, всего на сумму свыше 8,6 миллиона рублей, полагают следователи. Двое осужденных бесплатно изготавливали для него мебель и различные кованые изделия. Кроме того, начальник исправительного учреждения незаконно хранил более 2,2 тысячи боевых патронов, в том числе с трассирующими пулями.

https://ria.ru/20181109/1532391344.html

тюменская область

тюмень

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюменская область, тюмень, происшествия