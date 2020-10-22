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Жителю Ростовской области дали пять лет колонии за финансирование ИГ*
Южный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Ростовской области Сагида Казимагомедова к пяти годам колонии за перевод членам "Исламского государства"* РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T10:15
2020-10-22T10:15
ростовская область
происшествия
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт – РИА Новости.</strong> Южный окружной военный суд в четверг приговорил жителя <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> Сагида Казимагомедова к пяти годам колонии за перевод членам "Исламского государства"* более 700 тысяч рублей, сообщил журналистам представитель суда.По его данным, с 13 января 2014 года по 10 февраля 2017 года Казимагомедов через безналичные платежные системы перевел 704 500 рублей на счета, указанные участником ИГ*. Уголовное дело было возбуждено по статье "Содействие террористической деятельности"."В соответствии с приговором суда Казимагомедов признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет в исправительной колонии общего режима", - сказал представитель суда.Приговор в законную силу еще не вступил.<em>* Террористическая организация, запрещенная на территории России</em>
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ростовская область
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ростовская область, происшествия

Жителю Ростовской области дали пять лет колонии за финансирование ИГ*

10:15 22.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт – РИА Новости. Южный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Ростовской области Сагида Казимагомедова к пяти годам колонии за перевод членам "Исламского государства"* более 700 тысяч рублей, сообщил журналистам представитель суда.
По его данным, с 13 января 2014 года по 10 февраля 2017 года Казимагомедов через безналичные платежные системы перевел 704 500 рублей на счета, указанные участником ИГ*. Уголовное дело было возбуждено по статье "Содействие террористической деятельности".
"В соответствии с приговором суда Казимагомедов признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет в исправительной колонии общего режима", - сказал представитель суда.
Приговор в законную силу еще не вступил.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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