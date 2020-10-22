https://ria.ru/20201022/predpriyatiya-1581062637.html

Путин исключил возможность закрытия предприятий

Необходимости вводить жесткие ограничения и закрывать предприятия нет, однако необходимо скорректировать поддержку отдельных отраслей, в частности малого и... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T18:30

2020-10-22T18:30

2020-10-22T19:01

международный дискуссионный клуб "валдай"

выступление путина на заседании валдайского клуба

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Необходимости вводить жесткие ограничения и закрывать предприятия нет, однако необходимо скорректировать поддержку отдельных отраслей, в частности малого и среднего бизнеса, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Нет необходимости вводить жесткие ограничения, нет необходимости закрывать предприятия. Есть необходимость скорректировать поддержку отдельных отраслей, скажем, малого и среднего бизнеса, некоторые направления этой работы требуют дополнительной поддержки", - сказал Путин, выступая в четверг на пленарной сессии клуба "<a href="https://ria.ru/organization_Mezhdunarodnyjj_diskussionnyjj_klub_Valdajj" target="_blank">Валдай</a>".

https://ria.ru/20201022/ogranicheniya-1581063100.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный дискуссионный клуб "валдай", выступление путина на заседании валдайского клуба, владимир путин, общество