РИА Новости представило иммерсивный проект о новых пожарных технологиях
12:30 22.10.2020 (обновлено: 12:31 22.10.2020)
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС во время тушения пожара на складе с полиэтиленовой и бумажной тарой в промышленной зоне Краснодара. 12 марта 2019
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Экспериментальная платформа иммерсивной журналистики РИА.Lab пополнилась новым мультимедийным проектом. Он знакомит пользователей с современной пожарной техникой, а также предоставляет возможность управлять одной из самых передовых и высокотехнологичных многофункциональных машин отечественного производства, которая может справиться не только с огнем, но и с другими чрезвычайными ситуациями.
Проект "Как на пожар! Управляй уникальной современной пожарной машиной в AR" представляет собой лонгрид на сайте РИА Новости с иллюстрацией – игрой-симулятором в формате дополненной реальности (AR). Пользователь узнает об устройстве пожарной автоцистерны, прорывных технологиях, использованных при ее создании, и о том, почему она остается одной из самых трендовых разработок на российском рынке. Эти знания можно тут же применить, потушив на симуляторе несколько видов возгораний.
Отличительной особенностью машины-прототипа является модульность: базовая комплектация автоцистерны может быть дополнена разнообразными устройствами, манипуляторами, отсеками. Первый уровень игры – небольшой пожар, для тушения которого достаточно шланга и цистерны воды. Постепенно задача усложняется, заставляя пользователя правильно комбинировать водяную пушку, пенобак, электролебедку, осветительную мачту. Игра заканчивается, если пользователь собрал все модули и успешно справился с огнем.
В РИА.Lab публикуются материалы в AR (дополненная реальность) и VR (виртуальная реальность). Они позволяют увидеть то, что невозможно увидеть, и побывать там, где никто никогда не был. Полностью погрузиться в историю, ощутить то, что чувствует главный герой, исследовать недосягаемое: реальное или фантастическое. Перемещаться в пространстве и времени.
РИА Новости работает с проектами виртуальной и дополненной реальности с 2018 года. За это время было опубликована целая серия журналистских материалов в высокотехнологичных форматах. В 2019 году VR-проекты РИА Новости завоевали премию Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN-IFRA) European Digital Media Awards, международную премию IPRA Golden World Awards 2019, премию Всероссийского конкурса "В союзе слова и добра" и другие.
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