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РИА Новости представило иммерсивный проект о новых пожарных технологиях
Экспериментальная платформа иммерсивной журналистики РИА.Lab пополнилась новым мультимедийным проектом. Он знакомит пользователей с современной пожарной... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T12:30
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россия
риа новости
новости агентства
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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости.</strong> Экспериментальная платформа иммерсивной журналистики РИА.Lab пополнилась <a href="https://ria.ru/20201013/pozharnaya_mashina-1579535959.html" target="_blank">новым мультимедийным проектом</a>. Он знакомит пользователей с современной пожарной техникой, а также предоставляет возможность управлять одной из самых передовых и высокотехнологичных многофункциональных машин отечественного производства, которая может справиться не только с огнем, но и с другими чрезвычайными ситуациями.Проект "Как на пожар! Управляй уникальной современной пожарной машиной в AR" представляет собой лонгрид на сайте <a href="https://ria.ru/organization_RIA_Novosti" target="_blank">РИА Новости</a> с иллюстрацией – игрой-симулятором в формате дополненной реальности (AR). Пользователь узнает об устройстве пожарной автоцистерны, прорывных технологиях, использованных при ее создании, и о том, почему она остается одной из самых трендовых разработок на российском рынке. Эти знания можно тут же применить, потушив на симуляторе несколько видов возгораний.Отличительной особенностью машины-прототипа является модульность: базовая комплектация автоцистерны может быть дополнена разнообразными устройствами, манипуляторами, отсеками. Первый уровень игры – небольшой пожар, для тушения которого достаточно шланга и цистерны воды. Постепенно задача усложняется, заставляя пользователя правильно комбинировать водяную пушку, пенобак, электролебедку, осветительную мачту. Игра заканчивается, если пользователь собрал все модули и успешно справился с огнем.РИА Новости работает с проектами виртуальной и дополненной реальности с 2018 года. За это время было опубликована целая серия журналистских материалов в высокотехнологичных форматах. В 2019 году VR-проекты РИА Новости завоевали премию Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN-IFRA) European Digital Media Awards, международную премию IPRA Golden World Awards 2019, премию Всероссийского конкурса "В союзе слова и добра" и другие.<strong><a href="https://ria.ru/" target="_blank">РИА Новости</a></strong> — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является самым цитируемым СМИ среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт <a href="https://ria.ru/" target="_blank">RIA.ru</a> читают порядка четырех с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях <a href="https://www.facebook.com/rianru" target="_blank">Facebook</a>, <a href="https://twitter.com/rianru" target="_blank">Twitter</a>, <a href="https://m.vk.com/ria" target="_blank">Вконтакте</a>, <a href="https://ok.ru/ria" target="_blank">Одноклассники</a>, <a href="https://www.instagram.com/ria_novosti/" target="_blank">Instagram</a> и <a href="https://www.youtube.com/user/rianovosti" target="_blank">Youtube</a> составляет около девяти миллионов подписчиков.
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости представило AR-проект о пожарных технологиях
РИА Новости представило AR-проект о пожарных технологиях
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РИА Новости
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россия, риа новости, новости агентства

РИА Новости представило иммерсивный проект о новых пожарных технологиях

12:30 22.10.2020 (обновлено: 12:31 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС во время тушения пожара на складе с полиэтиленовой и бумажной тарой в промышленной зоне Краснодара. 12 марта 2019
Сотрудники МЧС во время тушения пожара на складе с полиэтиленовой и бумажной тарой в промышленной зоне Краснодара. 12 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Экспериментальная платформа иммерсивной журналистики РИА.Lab пополнилась новым мультимедийным проектом. Он знакомит пользователей с современной пожарной техникой, а также предоставляет возможность управлять одной из самых передовых и высокотехнологичных многофункциональных машин отечественного производства, которая может справиться не только с огнем, но и с другими чрезвычайными ситуациями.
Проект "Как на пожар! Управляй уникальной современной пожарной машиной в AR" представляет собой лонгрид на сайте РИА Новости с иллюстрацией – игрой-симулятором в формате дополненной реальности (AR). Пользователь узнает об устройстве пожарной автоцистерны, прорывных технологиях, использованных при ее создании, и о том, почему она остается одной из самых трендовых разработок на российском рынке. Эти знания можно тут же применить, потушив на симуляторе несколько видов возгораний.
Отличительной особенностью машины-прототипа является модульность: базовая комплектация автоцистерны может быть дополнена разнообразными устройствами, манипуляторами, отсеками. Первый уровень игры – небольшой пожар, для тушения которого достаточно шланга и цистерны воды. Постепенно задача усложняется, заставляя пользователя правильно комбинировать водяную пушку, пенобак, электролебедку, осветительную мачту. Игра заканчивается, если пользователь собрал все модули и успешно справился с огнем.
В РИА.Lab публикуются материалы в AR (дополненная реальность) и VR (виртуальная реальность). Они позволяют увидеть то, что невозможно увидеть, и побывать там, где никто никогда не был. Полностью погрузиться в историю, ощутить то, что чувствует главный герой, исследовать недосягаемое: реальное или фантастическое. Перемещаться в пространстве и времени.
РИА Новости работает с проектами виртуальной и дополненной реальности с 2018 года. За это время было опубликована целая серия журналистских материалов в высокотехнологичных форматах. В 2019 году VR-проекты РИА Новости завоевали премию Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN-IFRA) European Digital Media Awards, международную премию IPRA Golden World Awards 2019, премию Всероссийского конкурса "В союзе слова и добра" и другие.
Руководитель Центра инновационной журналистики МИА Россия сегодня Иван Громов - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 12:38
Эксперт РИА Новости расскажет, как сделать свой подкаст
РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является самым цитируемым СМИ среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт RIA.ru читают порядка четырех с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram и Youtube составляет около девяти миллионов подписчиков.
 
РоссияРИА НовостиНовости агентства
 
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