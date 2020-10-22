https://ria.ru/20201022/poteplenie-1581067751.html
Путин назвал глобальное потепление серьезным вызовом для мира
Глобальное потепление - серьезный вызов для мира и, конечно, для России, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T18:52
2020-10-22T18:52
2020-10-22T19:30
выступление путина на заседании валдайского клуба
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Глобальное потепление - серьезный вызов для мира и, конечно, для России, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в четверг.На заседании дискуссионного клуба "Валдай" президент отметил, что в экологии накопилось критическое напряжение, и это видно по изменению климата."Из-за глобального потепления снижаются полярные ледяные шапки, и происходит таяние вечной мерзлоты. По оценкам экспертов, в ближайшее десятилетие частота и интенсивность этого процесса только увеличится. Это серьезный вызов для всего мира, для всего человечества и, конечно, для нас, для России, ведь вечная мерзлота занимает 65% территории. Подобные изменения могут нанести непоправимый ущерб биоразнообразию, сказаться крайне негативным образом на экономике и инфраструктуре, создать прямые риски для людей", - отметил Путин.
https://ria.ru/20201022/venera-1581056384.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выступление путина на заседании валдайского клуба, владимир путин, общество