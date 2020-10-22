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Мамута: выпуск ценных бумаг предприятиями МСП имеет большой потенциал
На Московской фондовой бирже обеспечен льготный режим для выпуска облигаций и предусмотрена возможность выпуска акций для компаний малого и среднего уровня... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T18:41
2020-10-22T18:41
михаил мамута
мсп банк
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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. </strong>На Московской фондовой бирже обеспечен льготный режим для выпуска облигаций и предусмотрена возможность выпуска акций для компаний малого и среднего уровня капитализации, что является важным инструментом поддержки МСП, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mamuta/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мамута</a>.Он выступил в четверг на расширенном заседания президиума правления и совета регионов "Опоры России"."Нужно выделить несколько инструментов финансовой поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, пока не получивших такого масштаба, как кредитование, однако имеющие большой потенциал. Главный из них - выпуск облигаций малыми и средними предприятиями. В первую очередь, теми, которые заинтересованы в собственном росте, и хотели бы дистанцироваться от одного источника финансирования, которым является банковский кредит", - сказал Мамута. Представитель <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> напомнил, что в 2020 году состоялось 11 таких размещений на 5,5 миллиардов рублей. Разместить свои бумаги на бирже решили предприятия производственного и перерабатывающего сектора, фитнеса, общественного питания.В свою очередь, председатель правления <a href="http://ria.ru/organization_MSP_Bank/" target="_blank" data-auto="true">МСП Банка</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Golovanov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Голованов</a> отметил, что доля физических лиц, участвующих в выпуске секьюритизированных бумаг, растет и уже превысила тысячу человек."Это прорывное направление, которое могло бы стать темой развития на ближайшие годы, это перезапуск новых механизмов финансирования малого и среднего бизнеса", - сказал он.Сегодня, по словам предправления МСП Банка предприниматели и инвесторы еще вынуждены прибегать к поручительству <a href="http://ria.ru/organization_korporatsiya-msp/" target="_blank" data-auto="true">Корпорации МСП</a>, но доля таких обязательств должна снижаться. В ближайшее время предстоит еще один выпуск секьюритизированных бумаг.Как ранее сообщила на совещании президента РФ с членами правительства председатель Банка России <a href="http://ria.ru/person_EHlvira_Nabiullina/" target="_blank" data-auto="true">Эльвира Набиуллина</a>, ЦБ РФ намерен развивать новые формы инвестирования для розничных инвесторов. По ее словам, в России появился большой класс розничных инвесторов, то есть "граждане пошли на финансовый рынок". как считает Набиуллина, это связано, в том числе, и с тем, что ставки по депозитам снижаются и часть граждан смотрят на альтернативы вложений своих средств.
https://ria.ru/20201013/kreditovanie-1579593013.html
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михаил мамута, мсп банк

Мамута: выпуск ценных бумаг предприятиями МСП имеет большой потенциал

18:41 22.10.2020
 
© Фото : Корпорация МСП Баннеры МСП банка
 Баннеры МСП банка - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. На Московской фондовой бирже обеспечен льготный режим для выпуска облигаций и предусмотрена возможность выпуска акций для компаний малого и среднего уровня капитализации, что является важным инструментом поддержки МСП, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.
Он выступил в четверг на расширенном заседания президиума правления и совета регионов "Опоры России".
"Нужно выделить несколько инструментов финансовой поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, пока не получивших такого масштаба, как кредитование, однако имеющие большой потенциал. Главный из них - выпуск облигаций малыми и средними предприятиями. В первую очередь, теми, которые заинтересованы в собственном росте, и хотели бы дистанцироваться от одного источника финансирования, которым является банковский кредит", - сказал Мамута.
Представитель ЦБ напомнил, что в 2020 году состоялось 11 таких размещений на 5,5 миллиардов рублей. Разместить свои бумаги на бирже решили предприятия производственного и перерабатывающего сектора, фитнеса, общественного питания.
В свою очередь, председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов отметил, что доля физических лиц, участвующих в выпуске секьюритизированных бумаг, растет и уже превысила тысячу человек.
"Это прорывное направление, которое могло бы стать темой развития на ближайшие годы, это перезапуск новых механизмов финансирования малого и среднего бизнеса", - сказал он.
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 15:21
МСП Банк увеличил вдвое объемы кредитования субъектов МСП
Сегодня, по словам предправления МСП Банка предприниматели и инвесторы еще вынуждены прибегать к поручительству Корпорации МСП, но доля таких обязательств должна снижаться. В ближайшее время предстоит еще один выпуск секьюритизированных бумаг.
Как ранее сообщила на совещании президента РФ с членами правительства председатель Банка России Эльвира Набиуллина, ЦБ РФ намерен развивать новые формы инвестирования для розничных инвесторов. По ее словам, в России появился большой класс розничных инвесторов, то есть "граждане пошли на финансовый рынок". как считает Набиуллина, это связано, в том числе, и с тем, что ставки по депозитам снижаются и часть граждан смотрят на альтернативы вложений своих средств.
 
Михаил МамутаМСП Банк
 
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