Мамута: выпуск ценных бумаг предприятиями МСП имеет большой потенциал
© Фото : Корпорация МСП Баннеры МСП банка
© Фото : Корпорация МСП
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. На Московской фондовой бирже обеспечен льготный режим для выпуска облигаций и предусмотрена возможность выпуска акций для компаний малого и среднего уровня капитализации, что является важным инструментом поддержки МСП, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.
Он выступил в четверг на расширенном заседания президиума правления и совета регионов "Опоры России".
"Нужно выделить несколько инструментов финансовой поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, пока не получивших такого масштаба, как кредитование, однако имеющие большой потенциал. Главный из них - выпуск облигаций малыми и средними предприятиями. В первую очередь, теми, которые заинтересованы в собственном росте, и хотели бы дистанцироваться от одного источника финансирования, которым является банковский кредит", - сказал Мамута.
Представитель ЦБ напомнил, что в 2020 году состоялось 11 таких размещений на 5,5 миллиардов рублей. Разместить свои бумаги на бирже решили предприятия производственного и перерабатывающего сектора, фитнеса, общественного питания.
В свою очередь, председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов отметил, что доля физических лиц, участвующих в выпуске секьюритизированных бумаг, растет и уже превысила тысячу человек.
"Это прорывное направление, которое могло бы стать темой развития на ближайшие годы, это перезапуск новых механизмов финансирования малого и среднего бизнеса", - сказал он.
13 октября, 15:21МСП Банк увеличил вдвое объемы кредитования субъектов МСП
Сегодня, по словам предправления МСП Банка предприниматели и инвесторы еще вынуждены прибегать к поручительству Корпорации МСП, но доля таких обязательств должна снижаться. В ближайшее время предстоит еще один выпуск секьюритизированных бумаг.
Как ранее сообщила на совещании президента РФ с членами правительства председатель Банка России Эльвира Набиуллина, ЦБ РФ намерен развивать новые формы инвестирования для розничных инвесторов. По ее словам, в России появился большой класс розничных инвесторов, то есть "граждане пошли на финансовый рынок". как считает Набиуллина, это связано, в том числе, и с тем, что ставки по депозитам снижаются и часть граждан смотрят на альтернативы вложений своих средств.