https://ria.ru/20201022/politika-1581051446.html

Путин заявил об острейших противоречиях в мировой политике

Острейших противоречий и вопросов международной политики накопилось чрезвычайно много, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с видеообращением на... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T17:52

2020-10-22T17:52

2020-10-22T19:40

выступление путина на заседании валдайского клуба

россия

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Острейших противоречий и вопросов международной политики накопилось чрезвычайно много, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, выступая с видеообращением на ежегодном заседании международного клуба "Валдай"."Острейших противоречий в современной международной жизни накопилось много, даже очень много. С того момента, как по-своему, конечно, устойчиво и предсказуемо – по-своему предсказуемо - модель отношений периода холодной войны начала меняться - не подумайте, что я по этому скучаю, ни в коем случае, - мир преображался несколько раз", - сказал Путин.По его словам, эти изменения были очень быстрыми.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, владимир путин, политика