Путин заявил об острейших противоречиях в мировой политике
17:52 22.10.2020 (обновлено: 19:40 22.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеосвязи
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Острейших противоречий и вопросов международной политики накопилось чрезвычайно много, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с видеообращением на ежегодном заседании международного клуба "Валдай".
"Острейших противоречий в современной международной жизни накопилось много, даже очень много. С того момента, как по-своему, конечно, устойчиво и предсказуемо – по-своему предсказуемо - модель отношений периода холодной войны начала меняться - не подумайте, что я по этому скучаю, ни в коем случае, - мир преображался несколько раз", - сказал Путин.
По его словам, эти изменения были очень быстрыми.
"Одни страны спешили поделить пирог, как правило, в свою пользу, конечно, воспользоваться преимуществами в результате завершения периода холодного противостояния. Другие вынуждены искать способ приспособиться к изменениям любой ценой. А некоторые - и тут можно взять и наш невеселый опыт - боролись, что называется, за выживание, чтобы остаться единой страной, сохраниться, в том числе и субъектом мировой политики", - отметил президент.