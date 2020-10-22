Российский МиГ-31 перехватил американский самолет над Беринговым морем
18:37 22.10.2020 (обновлено: 18:46 22.10.2020)
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Истребитель Миг-31 поднимался в четверг к самолету-разведчику RC-135 ВВС США в Беринговом море, нарушение государственной границы России не допущено, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.
"Над нейтральными водами Берингова моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Миг-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Берингова моря. После разворота военного самолета США от государственной границы РФ российский истребитель вернулся на аэродром базирования.
"Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - добавляется в сообщении.