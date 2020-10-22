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Российский МиГ-31 перехватил американский самолет над Беринговым морем
Истребитель Миг-31 поднимался в четверг к самолету-разведчику RC-135 ВВС США в Беринговом море, нарушение государственной границы России не допущено, сообщает... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T18:37
2020-10-22T18:46
россия
берингово море
ввс сша
миг-31
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Истребитель Миг-31 поднимался в четверг к самолету-разведчику RC-135 <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a> в <a href="http://ria.ru/location_Beringovo_more/" target="_blank" data-auto="true">Беринговом море</a>, нарушение государственной границы России не допущено, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.Отмечается, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Берингова моря. После разворота военного самолета <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от государственной границы РФ российский истребитель вернулся на аэродром базирования.
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россия
берингово море
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россия, берингово море, ввс сша, миг-31, сша, в мире

Российский МиГ-31 перехватил американский самолет над Беринговым морем

18:37 22.10.2020 (обновлено: 18:46 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в фотобанкИстребитель-перехватчик МиГ-31 во время взлета
Истребитель-перехватчик МиГ-31 во время взлета - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Нина Падалко
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Истребитель Миг-31 поднимался в четверг к самолету-разведчику RC-135 ВВС США в Беринговом море, нарушение государственной границы России не допущено, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

"Над нейтральными водами Берингова моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Миг-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа", - говорится в сообщении.

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Минобороны показало видео боя истребителей МиГ-31 в стратосфере
Отмечается, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Берингова моря. После разворота военного самолета США от государственной границы РФ российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

"Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - добавляется в сообщении.

 
РоссияБерингово мореВВС СШАМиГ-31СШАВ мире
 
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