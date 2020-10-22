https://ria.ru/20201022/perekhvat-1581064500.html

Российский МиГ-31 перехватил американский самолет над Беринговым морем

Истребитель Миг-31 поднимался в четверг к самолету-разведчику RC-135 ВВС США в Беринговом море, нарушение государственной границы России не допущено, сообщает... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T18:37

2020-10-22T18:37

2020-10-22T18:46

россия

берингово море

ввс сша

миг-31

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574451560_0:315:3071:2042_1400x0_80_0_0_cc186522a98d167a2447a22519b883ab.jpg

<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Истребитель Миг-31 поднимался в четверг к самолету-разведчику RC-135 <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a> в <a href="http://ria.ru/location_Beringovo_more/" target="_blank" data-auto="true">Беринговом море</a>, нарушение государственной границы России не допущено, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.Отмечается, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Берингова моря. После разворота военного самолета <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от государственной границы РФ российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

https://ria.ru/20201012/istrebitel-1579335341.html

россия

берингово море

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, берингово море, ввс сша, миг-31, сша, в мире