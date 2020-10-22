https://ria.ru/20201022/pensionerka-1580994224.html

Пенсионерка надеялась на любовь и отдала "генералу" более миллиона рублей

Пенсионерка из Екатеринбурга отдала 1,1 миллиона рублей мужчине, который представился генералом одной из зарубежных армий, вел с ней романтическую переписку и... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T13:45

2020-10-22T13:45

2020-10-22T13:45

екатеринбург

происшествия

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт – РИА Новости.</strong> Пенсионерка из <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурга</a> отдала 1,1 миллиона рублей мужчине, который представился генералом одной из зарубежных армий, вел с ней романтическую переписку и обещал к ней приехать, если она перечислит ему денег на дорогу, сообщает в четверг управление МВД по городу.При этом вся переписка велась в романтическом стиле, с комплиментами и уверениями в желании встретиться. Лжегенерал рассказал о планах прилететь в Екатеринбург, однако для этого, с его слов, требовалось финансовая помощь. Мужчина просил деньги якобы на то, чтобы руководство отпустило его в отпуск, а также на перелет в Россию спецрейсом. Доверчивая женщина поддалась на уговоры избранника и перевела на указанные им счета крупную сумму. При этом новый знакомый заверил подругу по переписке, что по приезде в Екатеринбург он вернет все деньги.Через некоторое время, после выполнения всех банковских операций, переписка с незнакомцем прекратились. Женщина, заподозрив, что стала жертвой обмана, обратилась в полицию. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила 1,1 миллиона рублей, отмечает управление.По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

https://ria.ru/20200423/1570489218.html

https://ria.ru/20200412/1569921660.html

екатеринбург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатеринбург, происшествия