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https://ria.ru/20201022/pensionerka-1580994224.html
Пенсионерка надеялась на любовь и отдала "генералу" более миллиона рублей
Пенсионерка из Екатеринбурга отдала 1,1 миллиона рублей мужчине, который представился генералом одной из зарубежных армий, вел с ней романтическую переписку и... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T13:45
2020-10-22T13:45
екатеринбург
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт – РИА Новости.</strong> Пенсионерка из <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурга</a> отдала 1,1 миллиона рублей мужчине, который представился генералом одной из зарубежных армий, вел с ней романтическую переписку и обещал к ней приехать, если она перечислит ему денег на дорогу, сообщает в четверг управление МВД по городу.При этом вся переписка велась в романтическом стиле, с комплиментами и уверениями в желании встретиться. Лжегенерал рассказал о планах прилететь в Екатеринбург, однако для этого, с его слов, требовалось финансовая помощь. Мужчина просил деньги якобы на то, чтобы руководство отпустило его в отпуск, а также на перелет в Россию спецрейсом. Доверчивая женщина поддалась на уговоры избранника и перевела на указанные им счета крупную сумму. При этом новый знакомый заверил подругу по переписке, что по приезде в Екатеринбург он вернет все деньги.Через некоторое время, после выполнения всех банковских операций, переписка с незнакомцем прекратились. Женщина, заподозрив, что стала жертвой обмана, обратилась в полицию. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила 1,1 миллиона рублей, отмечает управление.По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
https://ria.ru/20200423/1570489218.html
https://ria.ru/20200412/1569921660.html
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екатеринбург, происшествия

Пенсионерка надеялась на любовь и отдала "генералу" более миллиона рублей

13:45 22.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Пенсионерка из Екатеринбурга отдала 1,1 миллиона рублей мужчине, который представился генералом одной из зарубежных армий, вел с ней романтическую переписку и обещал к ней приехать, если она перечислит ему денег на дорогу, сообщает в четверг управление МВД по городу.
"В полицию обратилась 64-летняя пенсионерка, которая сообщила о том, что неизвестный завладел ее денежными средствами в сумме свыше 1,1 миллиона рублей. По словам потерпевшей, в период с августа 2019 по февраль 2020 года она вступила в переписку с малознакомым мужчиной, который представился военнослужащим одной из зарубежных армий в звании генерала. Собеседник убедил женщину, что служит в составе миротворческого контингента в одной из горячих точек", - говорится в сообщении.
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При этом вся переписка велась в романтическом стиле, с комплиментами и уверениями в желании встретиться. Лжегенерал рассказал о планах прилететь в Екатеринбург, однако для этого, с его слов, требовалось финансовая помощь. Мужчина просил деньги якобы на то, чтобы руководство отпустило его в отпуск, а также на перелет в Россию спецрейсом. Доверчивая женщина поддалась на уговоры избранника и перевела на указанные им счета крупную сумму. При этом новый знакомый заверил подругу по переписке, что по приезде в Екатеринбург он вернет все деньги.
Через некоторое время, после выполнения всех банковских операций, переписка с незнакомцем прекратились. Женщина, заподозрив, что стала жертвой обмана, обратилась в полицию. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила 1,1 миллиона рублей, отмечает управление.
По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
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"Управление МВД России по Екатеринбургу предупреждает граждан о том, что брачные аферисты на сайтах знакомств нередко представляются людьми военных специальностей. Это связано с тем, что военные на подсознательном уровне гарантируют спокойствие и защиту. "Герой романа" может принимать непосредственное участие в военных операциях, быть вдовцом или отцом-одиночкой, и (он может сообщать) что в скором времени его контракт подходит концу или у него запланирован отпуск. Лжевоенный может убедить вас в том, что встреча обязательно состоится. Но настанет день, когда избраннику нужно будет помочь финансово. Ни в коем случае не переводите деньги и не сообщайте свои контактные данные", - подчеркивает полиция.
 
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