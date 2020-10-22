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https://ria.ru/20201022/paulmccartney-1580958735.html
Пол Маккартни объявил дату выхода нового альбома
Британский музыкант и экс-участник группы The Beatles Пол Маккартни объявил в твиттере дату выхода нового альбома под названием McCartney III. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T13:09
2020-10-22T13:09
культура
самоизоляция
коронавирус covid-19
музыка
новости культуры
пол маккартни
the beatles
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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости</strong>. Британский музыкант и экс-участник группы The Beatles Пол Маккартни объявил в твиттере дату выхода нового альбома под названием McCartney III.По информации The Guardian, музыкант <a href="https://www.theguardian.com/music/2020/oct/21/paul-mccartney-to-release-new-album-recorded-alone-in-lockdown" target="_blank">создал этот альбом</a> один во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что будущий сборник станет продолжением ранее выпущенных в 1970-х и 1980-х годах McCartney и McCartney II.Считается, что Пол Маккартни приступил к работе над альбомом, когда вернулся к неизданной песне "When winter comes". Эту композицию музыкант записал в 1990-х годах вместе с продюсером The Beatles Джорджем Мартином.Последний сольный альбом Маккартни Egypt station был выпущен в сентябре 2018 года.
https://ria.ru/20201021/grebenschikov-1580869083.html
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самоизоляция, коронавирус covid-19, музыка, новости культуры, пол маккартни, the beatles

Пол Маккартни объявил дату выхода нового альбома

13:09 22.10.2020
 
© AP Photo / Invision/Rob Grabowski, FileБританский музыкант Пол Маккартни
Британский музыкант Пол Маккартни - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© AP Photo / Invision/Rob Grabowski, File
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Британский музыкант и экс-участник группы The Beatles Пол Маккартни объявил в твиттере дату выхода нового альбома под названием McCartney III.
"McCartney III. Новый альбом, выходит 11 декабря", – написал Маккартни, добавив в публикации ссылку, где можно оформить предзаказ.
По информации The Guardian, музыкант создал этот альбом один во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что будущий сборник станет продолжением ранее выпущенных в 1970-х и 1980-х годах McCartney и McCartney II.
Считается, что Пол Маккартни приступил к работе над альбомом, когда вернулся к неизданной песне "When winter comes". Эту композицию музыкант записал в 1990-х годах вместе с продюсером The Beatles Джорджем Мартином.
Последний сольный альбом Маккартни Egypt station был выпущен в сентябре 2018 года.
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