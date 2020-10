https://ria.ru/20201022/paulmccartney-1580958735.html

Пол Маккартни объявил дату выхода нового альбома

Британский музыкант и экс-участник группы The Beatles Пол Маккартни объявил в твиттере дату выхода нового альбома под названием McCartney III. РИА Новости, 22.10.2020

культура

самоизоляция

коронавирус covid-19

музыка

новости культуры

пол маккартни

the beatles

<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости</strong>. Британский музыкант и экс-участник группы The Beatles Пол Маккартни объявил в твиттере дату выхода нового альбома под названием McCartney III.По информации The Guardian, музыкант <a href="https://www.theguardian.com/music/2020/oct/21/paul-mccartney-to-release-new-album-recorded-alone-in-lockdown" target="_blank">создал этот альбом</a> один во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что будущий сборник станет продолжением ранее выпущенных в 1970-х и 1980-х годах McCartney и McCartney II.Считается, что Пол Маккартни приступил к работе над альбомом, когда вернулся к неизданной песне "When winter comes". Эту композицию музыкант записал в 1990-х годах вместе с продюсером The Beatles Джорджем Мартином.Последний сольный альбом Маккартни Egypt station был выпущен в сентябре 2018 года.

