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Подозреваемым в убийстве учителя под Парижем предъявили обвинения
Семи подозреваемым по делу об убийстве учителя под Парижем предъявили обвинения, сообщил глава антитеррористического отдела прокуратуры Жан-Франсуа Рикар. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T10:11
2020-10-22T10:11
убийство учителя во франции
эммануэль макрон
москва
франция
париж
происшествия
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Семи подозреваемым по делу об убийстве учителя под <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижем</a> предъявили обвинения, сообщил глава антитеррористического отдела прокуратуры Жан-Франсуа Рикар.Обвинения в пособничестве в убийстве, связанном с терроризмом, предъявили Брахиму С., отцу одного из учеников, критиковавшему учителя на видео, также исламисту Абдельхакиму Сефриуи, двум друзьям злоумышленника Наиму Б. и Азиму Э., двум ученикам колледжа 14 и 15 лет. Еще одному другу нападавшего было предъявлено обвинение в участии в преступном террористическом сообществе с целью совершения теракта против людей.Несовершеннолетние ученики, которые, по словам прокурора получили 350 евро от нападавшего за информацию об учителе, будут находиться на свободе под судебным контролем, все остальные остались под стражей.Злоумышленник вечером 16 октября обезглавил преподавателя истории около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. Расследованием дела занимается антитеррористический отдел прокуратуры.На следующий день глава антитеррористической прокуратуры <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> Жан-Франсуа Рикар заявил, что человек, совершивший нападение, родился в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.По данным СМИ, убийство могло быть связано с инцидентом в школе, где работал преподаватель. Сообщается, что 5 октября он проводил урок, на котором обсуждалась свобода слова. Учитель показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> назвал произошедшее террористических актом.
https://radiosputnik.ria.ru/20201021/uchitel-1580886470.html
https://ria.ru/20201021/makron-1580909859.html
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убийство учителя во франции, эммануэль макрон, москва, франция, париж, происшествия, в мире

Подозреваемым в убийстве учителя под Парижем предъявили обвинения

10:11 22.10.2020
 
© AP Photo / Michel EulerНа месте убийства учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция
На месте убийства учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© AP Photo / Michel Euler
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Семи подозреваемым по делу об убийстве учителя под Парижем предъявили обвинения, сообщил глава антитеррористического отдела прокуратуры Жан-Франсуа Рикар.
Обвинения в пособничестве в убийстве, связанном с терроризмом, предъявили Брахиму С., отцу одного из учеников, критиковавшему учителя на видео, также исламисту Абдельхакиму Сефриуи, двум друзьям злоумышленника Наиму Б. и Азиму Э., двум ученикам колледжа 14 и 15 лет. Еще одному другу нападавшего было предъявлено обвинение в участии в преступном террористическом сообществе с целью совершения теракта против людей.
Несовершеннолетние ученики, которые, по словам прокурора получили 350 евро от нападавшего за информацию об учителе, будут находиться на свободе под судебным контролем, все остальные остались под стражей.
Злоумышленник вечером 16 октября обезглавил преподавателя истории около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. Расследованием дела занимается антитеррористический отдел прокуратуры.
Фотография учителя истории Самюэля Пати, убитого в Конфлан-Сент-Онорин (департамент Ивелин) - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
Вчера, 18:47
На неуверенном русском. СМИ узнали о послании убийцы учителя во Франции
На следующий день глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что человек, совершивший нападение, родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.
По данным СМИ, убийство могло быть связано с инцидентом в школе, где работал преподаватель. Сообщается, что 5 октября он проводил урок, на котором обсуждалась свобода слова. Учитель показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористических актом.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
Вчера, 21:54
Макрон назвал убитого учителя лицом республики
 
Убийство учителя во ФранцииЭммануэль МакронМоскваФранцияПарижПроисшествияВ мире
 
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