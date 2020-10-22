Путин допустил изменения в мировых процессах из-за пандемии

"Пандемия коронавируса, переживаемая в этом году, может послужить своеобразной точкой отсчета для такой трансформации (мировых процессов)... Все равно понадобится переоценка, поверьте, рано или поздно, раньше или позже. Мы все осознаем эту необходимость. Поэтому согласен с теми, кто говорит, что лучше, если этот процесс начнется уже сейчас", - сказал Путин, выступая с видеообращением на ежегодном заседании международного клуба "Валдай".