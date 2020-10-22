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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201022/pandemiya-1580983053.html
Мурашко высоко оценил работу московских властей в борьбе с пандемией
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко высоко оценил работу мэра Москвы Сергея Собянина и вице-мэра Анастасии Раковой в борьбе с пандемией коронавируса в РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T13:11
2020-10-22T13:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
анастасия ракова
михаил мурашко
сергей собянин
москва
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> высоко оценил работу мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Собянина</a> и вице-мэра <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасии Раковой</a> в борьбе с пандемией коронавируса в столице, об этом глава Минздрава заявил в рамках исследования: "Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России", размещенного на сайте РАНХиГС.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, анастасия ракова , михаил мурашко, сергей собянин, москва, общество

Мурашко высоко оценил работу московских властей в борьбе с пандемией

13:11 22.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании правительства РФ
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании правительства РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко высоко оценил работу мэра Москвы Сергея Собянина и вице-мэра Анастасии Раковой в борьбе с пандемией коронавируса в столице, об этом глава Минздрава заявил в рамках исследования: "Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России", размещенного на сайте РАНХиГС.
"Исключительно высоко. Надо отдать должное мэру Сергею Семеновичу Собянину, его заместителю Анастасии Владимировне Раковой, сплоченному и ответственному столичному медицинскому сообществу. Форсированное наращивание и перепрофилирование мощностей здравоохранения начались именно в столице",- сказал Мурашко в ответ на вопрос, как оценивают роль столичных властей в борьбе с пандемией.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииАнастасия РаковаМихаил МурашкоСергей СобянинМоскваОбщество
 
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