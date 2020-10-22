https://ria.ru/20201022/pandemiya-1580983053.html
Мурашко высоко оценил работу московских властей в борьбе с пандемией
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко высоко оценил работу мэра Москвы Сергея Собянина и вице-мэра Анастасии Раковой в борьбе с пандемией коронавируса в РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T13:11
2020-10-22T13:11
2020-10-22T13:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
анастасия ракова
михаил мурашко
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156371/03/1563710361_0:141:3001:1829_1400x0_80_0_0_caa6b063f84400ff6be631625e7758c2.jpg
<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> высоко оценил работу мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Собянина</a> и вице-мэра <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасии Раковой</a> в борьбе с пандемией коронавируса в столице, об этом глава Минздрава заявил в рамках исследования: "Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России", размещенного на сайте РАНХиГС.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156371/03/1563710361_130:0:2859:2047_1400x0_80_0_0_df25366a8028a4be0e3b8df9a29a72c6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, анастасия ракова , михаил мурашко, сергей собянин, москва, общество