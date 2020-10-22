https://ria.ru/20201022/pandemiya-1580983053.html

Мурашко высоко оценил работу московских властей в борьбе с пандемией

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко высоко оценил работу мэра Москвы Сергея Собянина и вице-мэра Анастасии Раковой в борьбе с пандемией коронавируса в РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T13:11

2020-10-22T13:11

2020-10-22T13:11

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

анастасия ракова

михаил мурашко

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> высоко оценил работу мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Собянина</a> и вице-мэра <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасии Раковой</a> в борьбе с пандемией коронавируса в столице, об этом глава Минздрава заявил в рамках исследования: "Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России", размещенного на сайте РАНХиГС.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, анастасия ракова , михаил мурашко, сергей собянин, москва, общество