https://ria.ru/20201022/obvineniya-1581081889.html

Путин — о выпадах Запада в свой адрес: "Меня это не колышет"

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях в свой адрес со стороны Запада, заявил, что давно привык к подобным выпадам и его это не колышет. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T19:54

2020-10-22T19:54

2020-10-22T20:06

выступление путина на заседании валдайского клуба

международный дискуссионный клуб "валдай"

россия

владимир путин

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, говоря об обвинениях в свой адрес со стороны Запада, заявил, что давно привык к подобным выпадам и его это не колышет.Путин в четверг по видеосвязи принял участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай". Президенту задали вопрос, не задевает ли его отношение к нему в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> и вводимые в отношении его соратников санкции."К подобным выпадам я привык давно, еще начиная с 2000 года, когда мы активно боролись с бандами международных террористов на Кавказе. Там я чего только не слышал и чего только не видел. Как меня только не изображали там - и с клыками, и так и сяк, во всяких ракурсах", - рассказал президент."Так что меня это не колышет", - заключил он.

https://ria.ru/20201022/putin-1581053707.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на заседании валдайского клуба, международный дискуссионный клуб "валдай", россия, владимир путин, в мире