https://ria.ru/20201022/obvinenie-1580921507.html
В США россиянина обвинили в сговоре для контрабанды электроники
Генеральное консульство России в Нью-Йорке получило уведомление от властей США о задержании гражданина РФ в связи с деятельностью международной группировки по... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T00:40
2020-10-22T00:40
2020-10-22T00:42
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Генеральное консульство России в <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорке</a> получило уведомление от властей <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> о задержании гражданина РФ в связи с деятельностью международной группировки по обвинению в сговоре для незаконного экспорта электроники.Личность задержанного россиянина не уточняется.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, нью-йорк (город), россия, сша, в мире