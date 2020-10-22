https://ria.ru/20201022/obvinenie-1580921507.html

В США россиянина обвинили в сговоре для контрабанды электроники

Генеральное консульство России в Нью-Йорке получило уведомление от властей США о задержании гражданина РФ в связи с деятельностью международной группировки по... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T00:40

2020-10-22T00:40

2020-10-22T00:42

москва

нью-йорк (город)

россия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/146652/41/1466524139_0:19:3001:1707_1400x0_80_0_0_ba5a4e3c4093f321a2a5fe884fb5a9bd.jpg

<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Генеральное консульство России в <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорке</a> получило уведомление от властей <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> о задержании гражданина РФ в связи с деятельностью международной группировки по обвинению в сговоре для незаконного экспорта электроники.Личность задержанного россиянина не уточняется.

москва

нью-йорк (город)

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, нью-йорк (город), россия, сша, в мире