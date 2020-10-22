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В США россиянина обвинили в сговоре для контрабанды электроники
Генеральное консульство России в Нью-Йорке получило уведомление от властей США о задержании гражданина РФ в связи с деятельностью международной группировки по... РИА Новости, 22.10.2020
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Генеральное консульство России в <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорке</a> получило уведомление от властей <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> о задержании гражданина РФ в связи с деятельностью международной группировки по обвинению в сговоре для незаконного экспорта электроники.Личность задержанного россиянина не уточняется.
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москва, нью-йорк (город), россия, сша, в мире

В США россиянина обвинили в сговоре для контрабанды электроники

00:40 22.10.2020 (обновлено: 00:42 22.10.2020)
 
© Fotolia / EugeneFАмериканский полицейский
Американский полицейский - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Fotolia / EugeneF
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Генеральное консульство России в Нью-Йорке получило уведомление от властей США о задержании гражданина РФ в связи с деятельностью международной группировки по обвинению в сговоре для незаконного экспорта электроники.
"Генконсульство сегодня получило уведомление от американских правоохранительных органов о задержании гражданина России (единственного из списка минюста США) в составе международной преступной группы по обвинению в сговоре с целью незаконного экспорта электронной техники", - говорится в заявлении российского генерального консульства в Twitter.
Личность задержанного россиянина не уточняется.
 
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