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В Самарской области откроют 30 социальных объектов в этом году
Тридцать социальных объектов будут введены в эксплуатацию в Самарской области в 2020 году, сообщает правительство региона. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T21:42
2020-10-22T21:42
россия
дмитрий азаров
самарская область
общество
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<strong>САМАРА, 22 окт – РИА Новости.</strong> Тридцать социальных объектов будут введены в эксплуатацию в <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a> в 2020 году, сообщает правительство региона.По данным властей, на заседании регионального штаба по управлению строительством социальных объектов, которое в четверг в режиме видеоконференции провел губернатор Самарской области <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Azarov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Азаров</a>, министр строительства региона Евгений Чудаев доложил, что на сегодняшний день 11 объектов уже введено в эксплуатацию. Это шесть детских садов – по два дошкольных учреждения в <a href="http://ria.ru/location_Samara/" target="_blank" data-auto="true">Самаре</a>, <a href="http://ria.ru/location_Toljatti/" target="_blank" data-auto="true">Тольятти</a> и Волжском районе. Кроме того, начали работать спорткомплексы в Похвистнево и Безенчуке. Завершилась реконструкция памятника истории и культуры – здания бывшего ресторана "Аквариум", отремонтирован центр правопорядка в Октябрьском районе Самары. Помимо прочего, завершен первый этап строительства автодороги в Лопатино. Отмечается, что еще 19 объектов социальной инфраструктуры будут сданы до конца года.Особое внимание участники заседания уделили тем объектам, строительство которых начнется в 2021 году. По словам Чудаева, в следующем году планируется ввести, а также начать возведение десятков социальных учреждений. Это детские сады, школы, дома культуры, а также дороги, набережная в Тольятти.По словам Азарова, за последние три года объем строительства в Самарской области увеличился на 65%. Подводя итоги штаба, он подчеркнул, что сейчас регион вышел на финишную прямую по строительству объектов, запланированных на текущий год, и поручил мобилизовать все усилия для скорейшего и качественного завершения работ.
https://ria.ru/20201020/kvartiry-1580706812.html
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россия
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россия, дмитрий азаров, самарская область, общество

В Самарской области откроют 30 социальных объектов в этом году

21:42 22.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей ФилипповВид на город Самару
Вид на город Самару - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Читать ria.ru в
САМАРА, 22 окт – РИА Новости. Тридцать социальных объектов будут введены в эксплуатацию в Самарской области в 2020 году, сообщает правительство региона.

"Всего в Самарской области сегодня на разном этапе строительства находятся более 50 социальных объектов, 30 из которых будут введены в эксплуатацию в этом году", - говорится в сообщении.

Вид на Самару с реки Волга. Слева - собор Софии Премудрости Божией - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 18:12
В Самарской области приобретут более 500 квартир для детей-сирот
По данным властей, на заседании регионального штаба по управлению строительством социальных объектов, которое в четверг в режиме видеоконференции провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, министр строительства региона Евгений Чудаев доложил, что на сегодняшний день 11 объектов уже введено в эксплуатацию. Это шесть детских садов – по два дошкольных учреждения в Самаре, Тольятти и Волжском районе. Кроме того, начали работать спорткомплексы в Похвистнево и Безенчуке. Завершилась реконструкция памятника истории и культуры – здания бывшего ресторана "Аквариум", отремонтирован центр правопорядка в Октябрьском районе Самары. Помимо прочего, завершен первый этап строительства автодороги в Лопатино. Отмечается, что еще 19 объектов социальной инфраструктуры будут сданы до конца года.
Особое внимание участники заседания уделили тем объектам, строительство которых начнется в 2021 году. По словам Чудаева, в следующем году планируется ввести, а также начать возведение десятков социальных учреждений. Это детские сады, школы, дома культуры, а также дороги, набережная в Тольятти.
Фестиваль восстановления исторической среды Том Сойер Фест приглашает волонтеров - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
28 сентября, 18:56
Самарская область признана лидером среди регионов по уровню развития ГЧП
По словам Азарова, за последние три года объем строительства в Самарской области увеличился на 65%. Подводя итоги штаба, он подчеркнул, что сейчас регион вышел на финишную прямую по строительству объектов, запланированных на текущий год, и поручил мобилизовать все усилия для скорейшего и качественного завершения работ.

"Строительство ни одного объекта не может выходить за установленные сроки. У нас в предыдущие годы это неоднократно происходило. Такого быть не должно. Если будет допущен срыв хотя бы по одному объекту, будут приняты самые жесткие меры, вплоть до отстранения от должностей", – сказал Азаров.

 
РоссияДмитрий АзаровСамарская областьОбщество
 
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