https://ria.ru/20201022/obekty-1581095212.html

В Самарской области откроют 30 социальных объектов в этом году

Тридцать социальных объектов будут введены в эксплуатацию в Самарской области в 2020 году, сообщает правительство региона. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T21:42

2020-10-22T21:42

2020-10-22T21:42

россия

дмитрий азаров

самарская область

общество

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<strong>САМАРА, 22 окт – РИА Новости.</strong> Тридцать социальных объектов будут введены в эксплуатацию в <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a> в 2020 году, сообщает правительство региона.По данным властей, на заседании регионального штаба по управлению строительством социальных объектов, которое в четверг в режиме видеоконференции провел губернатор Самарской области <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Azarov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Азаров</a>, министр строительства региона Евгений Чудаев доложил, что на сегодняшний день 11 объектов уже введено в эксплуатацию. Это шесть детских садов – по два дошкольных учреждения в <a href="http://ria.ru/location_Samara/" target="_blank" data-auto="true">Самаре</a>, <a href="http://ria.ru/location_Toljatti/" target="_blank" data-auto="true">Тольятти</a> и Волжском районе. Кроме того, начали работать спорткомплексы в Похвистнево и Безенчуке. Завершилась реконструкция памятника истории и культуры – здания бывшего ресторана "Аквариум", отремонтирован центр правопорядка в Октябрьском районе Самары. Помимо прочего, завершен первый этап строительства автодороги в Лопатино. Отмечается, что еще 19 объектов социальной инфраструктуры будут сданы до конца года.Особое внимание участники заседания уделили тем объектам, строительство которых начнется в 2021 году. По словам Чудаева, в следующем году планируется ввести, а также начать возведение десятков социальных учреждений. Это детские сады, школы, дома культуры, а также дороги, набережная в Тольятти.По словам Азарова, за последние три года объем строительства в Самарской области увеличился на 65%. Подводя итоги штаба, он подчеркнул, что сейчас регион вышел на финишную прямую по строительству объектов, запланированных на текущий год, и поручил мобилизовать все усилия для скорейшего и качественного завершения работ.

https://ria.ru/20201020/kvartiry-1580706812.html

https://ria.ru/20200928/samara-1577910149.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий азаров, самарская область, общество