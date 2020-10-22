В Самарской области откроют 30 социальных объектов в этом году
САМАРА, 22 окт – РИА Новости. Тридцать социальных объектов будут введены в эксплуатацию в Самарской области в 2020 году, сообщает правительство региона.
"Всего в Самарской области сегодня на разном этапе строительства находятся более 50 социальных объектов, 30 из которых будут введены в эксплуатацию в этом году", - говорится в сообщении.
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По данным властей, на заседании регионального штаба по управлению строительством социальных объектов, которое в четверг в режиме видеоконференции провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, министр строительства региона Евгений Чудаев доложил, что на сегодняшний день 11 объектов уже введено в эксплуатацию. Это шесть детских садов – по два дошкольных учреждения в Самаре, Тольятти и Волжском районе. Кроме того, начали работать спорткомплексы в Похвистнево и Безенчуке. Завершилась реконструкция памятника истории и культуры – здания бывшего ресторана "Аквариум", отремонтирован центр правопорядка в Октябрьском районе Самары. Помимо прочего, завершен первый этап строительства автодороги в Лопатино. Отмечается, что еще 19 объектов социальной инфраструктуры будут сданы до конца года.
Особое внимание участники заседания уделили тем объектам, строительство которых начнется в 2021 году. По словам Чудаева, в следующем году планируется ввести, а также начать возведение десятков социальных учреждений. Это детские сады, школы, дома культуры, а также дороги, набережная в Тольятти.
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По словам Азарова, за последние три года объем строительства в Самарской области увеличился на 65%. Подводя итоги штаба, он подчеркнул, что сейчас регион вышел на финишную прямую по строительству объектов, запланированных на текущий год, и поручил мобилизовать все усилия для скорейшего и качественного завершения работ.
"Строительство ни одного объекта не может выходить за установленные сроки. У нас в предыдущие годы это неоднократно происходило. Такого быть не должно. Если будет допущен срыв хотя бы по одному объекту, будут приняты самые жесткие меры, вплоть до отстранения от должностей", – сказал Азаров.