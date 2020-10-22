Голикова заявила об эксперименте по соотнесению домохозяйства и семьи
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила об эксперименте в ряде регионов в 2021 году по соотнесению категорий "домохозяйство" или "семья" для определения инструмента нуждаемости, отметив, что сейчас пособия выдаются для "семьи".
"С 2021 года мы проведем эксперимент в ряде регионов по соотнесению категорий "домохозяйство" и "семья". Как вы знаете, пособие мы выдаем по категории "семья". А категория "домохозяйство" у нас пока не прижилась", - отметила Голикова в рамках исследования: "Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России", размещенного на сайте РАНХиГС.
Так, вице-премьер добавила, что существуют разные подходы к определению "домохозяйства": подход Росстата для международных сопоставлений, и общепринятое понимание для оценки доходов совместно проживающих людей.
"Как только налоговая инспекция до конца года завершит реконверсию по тому объему данных, который нам необходим для оценки, - поручение на эту тему уже сформировано - в ряде регионов мы перейдем к соотнесению домохозяйства и семьи, чтобы понять, какой инструмент по нуждаемости более важен в этой ситуации", - добавила Голикова.
Уточняется, что все социальные выплаты интегрируются в единой государственной информационной системе социального обеспечения ЕГИССО. Кроме того, предполагается создание социального казначейства, когда выплаты федерального или регионального статуса граждан, должны назначаться в проактивном режиме, с использованием всех информационных сервисов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
2 апреля, 13:53ИнфографикаГосподдержка россиян во время пандемии COVID-19