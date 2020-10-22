https://ria.ru/20201022/nuzhdaemost-1580980052.html

Голикова заявила об эксперименте по соотнесению домохозяйства и семьи

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила об эксперименте в ряде регионов в 2021 году по соотнесению категорий "домохозяйство" или "семья" для определения... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T13:00

2020-10-22T13:00

2020-10-22T13:00

россия

татьяна голикова

общество

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> заявила об эксперименте в ряде регионов в 2021 году по соотнесению категорий "домохозяйство" или "семья" для определения инструмента нуждаемости, отметив, что сейчас пособия выдаются для "семьи"."С 2021 года мы проведем эксперимент в ряде регионов по соотнесению категорий "домохозяйство" и "семья". Как вы знаете, пособие мы выдаем по категории "семья". А категория "домохозяйство" у нас пока не прижилась", - отметила Голикова в рамках <a href="https://www.ranepa.ru/pdf/images/News/2020-10/COVID.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener">исследования</a>: "Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России", размещенного на сайте РАНХиГС.Так, вице-премьер добавила, что существуют разные подходы к определению "домохозяйства": подход <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a> для международных сопоставлений, и общепринятое понимание для оценки доходов совместно проживающих людей.Уточняется, что все социальные выплаты интегрируются в единой государственной информационной системе социального обеспечения ЕГИССО. Кроме того, предполагается создание социального казначейства, когда выплаты федерального или регионального статуса граждан, должны назначаться в проактивном режиме, с использованием всех информационных сервисов.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, татьяна голикова, общество