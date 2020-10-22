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В Кремле прокомментировали антироссийские настроения в США
На алтаре внутренней политики США всегда есть стандартное место для ненависти к России, такое отношение к РФ как к врагу зиждется на сложившемся в этой стране... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T23:21
2020-10-22T23:31
россия
дмитрий песков
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> На алтаре внутренней политики США всегда есть стандартное место для ненависти к России, такое отношение к РФ как к врагу зиждется на сложившемся в этой стране двухпартийном подходе, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Президент прекрасно понимает, что - скажу так - на алтаре внутренней политики Соединенных Штатов Америки есть стандартное место для ненависти к России и такого русофобского подхода к двусторонним отношениям с <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a>. Это стандартное место, и оно там существует испокон веков, с того момента, как <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америка</a> превратилась во взрослую страну", - заявил Песков в эфире <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первого канала</a>.По его словам, в России это понимают все. "Думаю также, что президент прекрасно отдает себе отчет в том, что - к нашему большому сожалению - отношение к России как к врагу, наверное, зиждется на двухпартийном подходе. Это двухпартийный консенсус в Америке, что, наверное, усложняет ситуацию в плане ее перспектив улучшения", - подчеркнул Песков."Президент прекрасно понимает, что чем меньше дней остается до выборов президента США, тем злее становится риторика в плане ее русофобства", - добавил пресс-секретарь президента.
https://ria.ru/20201022/obvineniya-1581081889.html
россия
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россия, дмитрий песков, сша, в мире

В Кремле прокомментировали антироссийские настроения в США

23:21 22.10.2020 (обновлено: 23:31 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. На алтаре внутренней политики США всегда есть стандартное место для ненависти к России, такое отношение к РФ как к врагу зиждется на сложившемся в этой стране двухпартийном подходе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент прекрасно понимает, что - скажу так - на алтаре внутренней политики Соединенных Штатов Америки есть стандартное место для ненависти к России и такого русофобского подхода к двусторонним отношениям с Москвой. Это стандартное место, и оно там существует испокон веков, с того момента, как Америка превратилась во взрослую страну", - заявил Песков в эфире Первого канала.
По его словам, в России это понимают все. "Думаю также, что президент прекрасно отдает себе отчет в том, что - к нашему большому сожалению - отношение к России как к врагу, наверное, зиждется на двухпартийном подходе. Это двухпартийный консенсус в Америке, что, наверное, усложняет ситуацию в плане ее перспектив улучшения", - подчеркнул Песков.
"Президент прекрасно понимает, что чем меньше дней остается до выборов президента США, тем злее становится риторика в плане ее русофобства", - добавил пресс-секретарь президента.
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