В Кремле прокомментировали антироссийские настроения в США
23:21 22.10.2020 (обновлено: 23:31 22.10.2020)
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. На алтаре внутренней политики США всегда есть стандартное место для ненависти к России, такое отношение к РФ как к врагу зиждется на сложившемся в этой стране двухпартийном подходе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент прекрасно понимает, что - скажу так - на алтаре внутренней политики Соединенных Штатов Америки есть стандартное место для ненависти к России и такого русофобского подхода к двусторонним отношениям с Москвой. Это стандартное место, и оно там существует испокон веков, с того момента, как Америка превратилась во взрослую страну", - заявил Песков в эфире Первого канала.
По его словам, в России это понимают все. "Думаю также, что президент прекрасно отдает себе отчет в том, что - к нашему большому сожалению - отношение к России как к врагу, наверное, зиждется на двухпартийном подходе. Это двухпартийный консенсус в Америке, что, наверное, усложняет ситуацию в плане ее перспектив улучшения", - подчеркнул Песков.
"Президент прекрасно понимает, что чем меньше дней остается до выборов президента США, тем злее становится риторика в плане ее русофобства", - добавил пресс-секретарь президента.