https://ria.ru/20201022/nenavist-1581104457.html

В Кремле прокомментировали антироссийские настроения в США

На алтаре внутренней политики США всегда есть стандартное место для ненависти к России, такое отношение к РФ как к врагу зиждется на сложившемся в этой стране... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T23:21

2020-10-22T23:21

2020-10-22T23:31

россия

дмитрий песков

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> На алтаре внутренней политики США всегда есть стандартное место для ненависти к России, такое отношение к РФ как к врагу зиждется на сложившемся в этой стране двухпартийном подходе, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Президент прекрасно понимает, что - скажу так - на алтаре внутренней политики Соединенных Штатов Америки есть стандартное место для ненависти к России и такого русофобского подхода к двусторонним отношениям с <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a>. Это стандартное место, и оно там существует испокон веков, с того момента, как <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америка</a> превратилась во взрослую страну", - заявил Песков в эфире <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первого канала</a>.По его словам, в России это понимают все. "Думаю также, что президент прекрасно отдает себе отчет в том, что - к нашему большому сожалению - отношение к России как к врагу, наверное, зиждется на двухпартийном подходе. Это двухпартийный консенсус в Америке, что, наверное, усложняет ситуацию в плане ее перспектив улучшения", - подчеркнул Песков."Президент прекрасно понимает, что чем меньше дней остается до выборов президента США, тем злее становится риторика в плане ее русофобства", - добавил пресс-секретарь президента.

https://ria.ru/20201022/obvineniya-1581081889.html

россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, сша, в мире