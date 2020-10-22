СМИ: Нарышкин прибыл в Минск для встречи с Лукашенко
10:08 22.10.2020 (обновлено: 12:48 22.10.2020)
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Валерий Вакульчик
МИНСК, 22 окт - РИА Новости. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в четверг утром прибыл в Минск, где у него вскоре запланирована встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил Telegram-канал "Пул первого", первым публикующий сообщения и видео о работе главы государства, которые затем дублируются на официальных ресурсах.
"Сегодня в Минске Сергей Нарышкин. Глава службы внешней разведки РФ. Встреча с президентом через час", - говорится в сообщении канала.
Незадолго до этой публикации в сети появились фотографии российского самолета, прибывшего в аэропорт Минска. В направлении воздушной гавани также был замечен кортеж из автомобилей. Официально визит Нарышкина в Белоруссию не анонсировался.
В сентябре Нарышкин выступил с официальными заявлениями, в которых сообщил, что США играют ключевую роль в событиях, которые начались в Белоруссии после президентских выборов, и что Вашингтон пытается организовать "цветную революцию" в Белоруссии. США "раскручивают" Светлану Тихановскую и других активистов белорусской оппозиции в качестве "народных лидеров", говорил Нарышкин.
По словам директора СВР, США используют "самые нечистоплотные" методы для раскачивания обстановки в Белоруссии. В работе с белорусской оппозицией американцы перешли к повышению активности ее силового крыла из числа радикальных националистов, и госдепартамент США развернул работу по подключению к протестным выступлениям экстремистских элементов, заявлял Нарышкин.
По имеющимся у СВР данным, США также бесцеремонно вмешиваются в религиозную ситуацию в Белоруссии, стремясь столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства, говорил Нарышкин. Американцы тем самым хотят вынудить Минск на жесткие ответные меры в отношении Римско-католической церкви (РКЦ), указывал директор СВР. Он предупредил, что среди укрывающихся за рубежом экстремистски настроенных противников нынешних властей Белоруссии вынашивается план резонансной провокации, в ходе которой был бы арестован или даже ранен или убит один из авторитетных священнослужителей РКЦ. Расчет строился на то, что это позволит существенно повысить антиправительственные настроения среди католиков и подстегнуть их к более активному участию в уличных протестах, пояснял Нарышкин.
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