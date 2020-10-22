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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201022/naryshkin-1580942939.html
СМИ: Нарышкин прибыл в Минск для встречи с Лукашенко
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в четверг утром прибыл в Минск, где у него вскоре запланирована встреча с президентом Белоруссии... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T10:08
2020-10-22T12:48
протесты в белоруссии
светлана тихановская
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
министерство обороны сша
сша
грузия
александр лукашенко
сергей нарышкин
белоруссия
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<strong>МИНСК, 22 окт - РИА Новости.</strong> Глава Службы внешней разведки России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a> в четверг утром прибыл в Минск, где у него вскоре запланирована встреча с президентом <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a>, сообщил Telegram-канал <a href="https://t.me/s/pul_1" target="_blank">"Пул первого",</a> первым публикующий сообщения и видео о работе главы государства, которые затем дублируются на официальных ресурсах.Незадолго до этой публикации в сети появились фотографии российского самолета, прибывшего в аэропорт Минска. В направлении воздушной гавани также был замечен кортеж из автомобилей. Официально визит Нарышкина в Белоруссию не анонсировался.В сентябре Нарышкин выступил с официальными заявлениями, в которых сообщил, что США играют ключевую роль в событиях, которые начались в Белоруссии после президентских выборов, и что Вашингтон пытается организовать "цветную революцию" в Белоруссии. США "раскручивают" <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a> и других активистов белорусской оппозиции в качестве "народных лидеров", говорил Нарышкин.По словам директора СВР, США используют "самые нечистоплотные" методы для раскачивания обстановки в Белоруссии. В работе с белорусской оппозицией американцы перешли к повышению активности ее силового крыла из числа радикальных националистов, и госдепартамент США развернул работу по подключению к протестным выступлениям экстремистских элементов, заявлял Нарышкин.Как сообщил тогда директор СВР, "борцы за обновленную Белоруссию" проходят подготовку в Польше, Грузии, на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> и в странах Балтии при участии инструкторов из ЦРУ и <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагона</a>, а также аффилированных с госдепом американских неправительственных организаций.По имеющимся у СВР данным, США также бесцеремонно вмешиваются в религиозную ситуацию в Белоруссии, стремясь столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства, говорил Нарышкин. Американцы тем самым хотят вынудить Минск на жесткие ответные меры в отношении Римско-католической церкви (РКЦ), указывал директор СВР. Он предупредил, что среди укрывающихся за рубежом экстремистски настроенных противников нынешних властей Белоруссии вынашивается план резонансной провокации, в ходе которой был бы арестован или даже ранен или убит один из авторитетных священнослужителей РКЦ. Расчет строился на то, что это позволит существенно повысить антиправительственные настроения среди католиков и подстегнуть их к более активному участию в уличных протестах, пояснял Нарышкин.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201001/vmeshatelstvo-1578059065.html
https://ria.ru/20200910/vmeshatelstvo-1577050516.html
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светлана тихановская, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), министерство обороны сша, сша, грузия, александр лукашенко, сергей нарышкин, белоруссия, в мире

СМИ: Нарышкин прибыл в Минск для встречи с Лукашенко

10:08 22.10.2020 (обновлено: 12:48 22.10.2020)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Валерий Вакульчик
Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Валерий Вакульчик - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 22 окт - РИА Новости. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в четверг утром прибыл в Минск, где у него вскоре запланирована встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил Telegram-канал "Пул первого", первым публикующий сообщения и видео о работе главы государства, которые затем дублируются на официальных ресурсах.
"Сегодня в Минске Сергей Нарышкин. Глава службы внешней разведки РФ. Встреча с президентом через час", - говорится в сообщении канала.
Незадолго до этой публикации в сети появились фотографии российского самолета, прибывшего в аэропорт Минска. В направлении воздушной гавани также был замечен кортеж из автомобилей. Официально визит Нарышкина в Белоруссию не анонсировался.
В сентябре Нарышкин выступил с официальными заявлениями, в которых сообщил, что США играют ключевую роль в событиях, которые начались в Белоруссии после президентских выборов, и что Вашингтон пытается организовать "цветную революцию" в Белоруссии. США "раскручивают" Светлану Тихановскую и других активистов белорусской оппозиции в качестве "народных лидеров", говорил Нарышкин.
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По словам директора СВР, США используют "самые нечистоплотные" методы для раскачивания обстановки в Белоруссии. В работе с белорусской оппозицией американцы перешли к повышению активности ее силового крыла из числа радикальных националистов, и госдепартамент США развернул работу по подключению к протестным выступлениям экстремистских элементов, заявлял Нарышкин.
Как сообщил тогда директор СВР, "борцы за обновленную Белоруссию" проходят подготовку в Польше, Грузии, на Украине и в странах Балтии при участии инструкторов из ЦРУ и Пентагона, а также аффилированных с госдепом американских неправительственных организаций.
По имеющимся у СВР данным, США также бесцеремонно вмешиваются в религиозную ситуацию в Белоруссии, стремясь столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства, говорил Нарышкин. Американцы тем самым хотят вынудить Минск на жесткие ответные меры в отношении Римско-католической церкви (РКЦ), указывал директор СВР. Он предупредил, что среди укрывающихся за рубежом экстремистски настроенных противников нынешних властей Белоруссии вынашивается план резонансной провокации, в ходе которой был бы арестован или даже ранен или убит один из авторитетных священнослужителей РКЦ. Расчет строился на то, что это позволит существенно повысить антиправительственные настроения среди католиков и подстегнуть их к более активному участию в уличных протестах, пояснял Нарышкин.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Министерство обороны СШАСШАГрузияАлександр ЛукашенкоСергей НарышкинБелоруссияВ мире
 
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