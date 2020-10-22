https://ria.ru/20201022/naryshkin-1580942939.html

СМИ: Нарышкин прибыл в Минск для встречи с Лукашенко

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в четверг утром прибыл в Минск, где у него вскоре запланирована встреча с президентом Белоруссии... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T10:08

2020-10-22T10:08

2020-10-22T12:48

протесты в белоруссии

светлана тихановская

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

министерство обороны сша

сша

грузия

александр лукашенко

сергей нарышкин

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580976289_0:217:3254:2048_1400x0_80_0_0_0840f2148869d7a11c84b190db53771b.jpg

<strong>МИНСК, 22 окт - РИА Новости.</strong> Глава Службы внешней разведки России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a> в четверг утром прибыл в Минск, где у него вскоре запланирована встреча с президентом <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a>, сообщил Telegram-канал <a href="https://t.me/s/pul_1" target="_blank">"Пул первого",</a> первым публикующий сообщения и видео о работе главы государства, которые затем дублируются на официальных ресурсах.Незадолго до этой публикации в сети появились фотографии российского самолета, прибывшего в аэропорт Минска. В направлении воздушной гавани также был замечен кортеж из автомобилей. Официально визит Нарышкина в Белоруссию не анонсировался.В сентябре Нарышкин выступил с официальными заявлениями, в которых сообщил, что США играют ключевую роль в событиях, которые начались в Белоруссии после президентских выборов, и что Вашингтон пытается организовать "цветную революцию" в Белоруссии. США "раскручивают" <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a> и других активистов белорусской оппозиции в качестве "народных лидеров", говорил Нарышкин.По словам директора СВР, США используют "самые нечистоплотные" методы для раскачивания обстановки в Белоруссии. В работе с белорусской оппозицией американцы перешли к повышению активности ее силового крыла из числа радикальных националистов, и госдепартамент США развернул работу по подключению к протестным выступлениям экстремистских элементов, заявлял Нарышкин.Как сообщил тогда директор СВР, "борцы за обновленную Белоруссию" проходят подготовку в Польше, Грузии, на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> и в странах Балтии при участии инструкторов из ЦРУ и <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагона</a>, а также аффилированных с госдепом американских неправительственных организаций.По имеющимся у СВР данным, США также бесцеремонно вмешиваются в религиозную ситуацию в Белоруссии, стремясь столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства, говорил Нарышкин. Американцы тем самым хотят вынудить Минск на жесткие ответные меры в отношении Римско-католической церкви (РКЦ), указывал директор СВР. Он предупредил, что среди укрывающихся за рубежом экстремистски настроенных противников нынешних властей Белоруссии вынашивается план резонансной провокации, в ходе которой был бы арестован или даже ранен или убит один из авторитетных священнослужителей РКЦ. Расчет строился на то, что это позволит существенно повысить антиправительственные настроения среди католиков и подстегнуть их к более активному участию в уличных протестах, пояснял Нарышкин.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201001/vmeshatelstvo-1578059065.html

https://ria.ru/20200910/vmeshatelstvo-1577050516.html

сша

грузия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), министерство обороны сша, сша, грузия, александр лукашенко, сергей нарышкин, белоруссия, в мире