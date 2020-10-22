https://ria.ru/20201022/napadenie-1580973119.html

В Грузии напали на банк, в отделении которого был захват заложников

Автомобиль инкассации Банка Грузии ограблен в городе Кобулети, украдены 75 тысяч долларов, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T12:29

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<strong>ТБИЛИСИ, 22 окт - РИА Новости.</strong> Автомобиль инкассации Банка <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> ограблен в городе Кобулети, украдены 75 тысяч долларов, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".Это второе нападение на Банк Грузии за последние два дня. В среду вооруженный захватчик ворвался в филиал банка в <a href="http://ria.ru/location_Zugdidi/" target="_blank" data-auto="true">Зугдиди</a>."Произошло очередное нападение на Банк Грузии. На этот раз ограблена машина инкассации в городе Кобулети. Нападающие забрали 75 тысяч долларов", - сообщает телекомпания.

https://ria.ru/20201022/gruziya-1580970536.html

зугдиди

грузия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зугдиди, грузия, в мире