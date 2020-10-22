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В Грузии напали на банк, в отделении которого был захват заложников
Автомобиль инкассации Банка Грузии ограблен в городе Кобулети, украдены 75 тысяч долларов, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T12:29
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зугдиди
грузия
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<strong>ТБИЛИСИ, 22 окт - РИА Новости.</strong> Автомобиль инкассации Банка <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> ограблен в городе Кобулети, украдены 75 тысяч долларов, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".Это второе нападение на Банк Грузии за последние два дня. В среду вооруженный захватчик ворвался в филиал банка в <a href="http://ria.ru/location_Zugdidi/" target="_blank" data-auto="true">Зугдиди</a>."Произошло очередное нападение на Банк Грузии. На этот раз ограблена машина инкассации в городе Кобулети. Нападающие забрали 75 тысяч долларов", - сообщает телекомпания.
https://ria.ru/20201022/gruziya-1580970536.html
зугдиди
грузия
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зугдиди, грузия, в мире

В Грузии напали на банк, в отделении которого был захват заложников

12:29 22.10.2020 (обновлено: 12:34 22.10.2020)
 
© SputnikГрузинская полиция
Грузинская полиция - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Sputnik
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 22 окт - РИА Новости. Автомобиль инкассации Банка Грузии ограблен в городе Кобулети, украдены 75 тысяч долларов, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".
Это второе нападение на Банк Грузии за последние два дня. В среду вооруженный захватчик ворвался в филиал банка в Зугдиди.
"Произошло очередное нападение на Банк Грузии. На этот раз ограблена машина инкассации в городе Кобулети. Нападающие забрали 75 тысяч долларов", - сообщает телекомпания.
Полицейские возле филиала Банка Грузии в центре Зугдиди, где вооруженный мужчина захватил заложников - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
12:19
В банке Грузии рассказали о состоянии сотрудников филиала в Зугдиди
 
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