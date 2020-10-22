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Эксперт назвал Путина глобальным мыслителем после выступления на "Валдае"
Президент РФ Владимир Путин, выступая на дискуссионном клубе "Валдай", как глобальный мыслитель поднял, скорее, не текущие проблемы, от которых он оттолкнулся, РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T21:26
2020-10-22T21:26
выступление путина на заседании валдайского клуба
россия
александр коньков
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, выступая на дискуссионном клубе "Валдай",&nbsp; как глобальный мыслитель поднял, скорее, не текущие проблемы, от которых он оттолкнулся, а вопросы будущего планеты, считает политолог <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Konkov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Коньков</a>.Как отметил эксперт, сегодняшнее выступление Путина на "Валдае" отличается глубокофилософским содержанием, попыткой осмыслить глобальные проблемы не только через призму президента России, но и с позиции человека, который имеет колоссальный опыт взаимодействия с различными партнерами, странами, коллегами.По словам Конькова, обращение Путина к фразе французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери о том, что каждому человеку необходимо заниматься обустройством планеты, является попыткой предложить какую-то свою повестку, в том числе для России, для того чтобы выходить из нынешнего кризиса такими простыми малыми шагами, думая о том, с чем каждый из нас равно или поздно столкнется вне зависимости от того, где он проживает и какие ценности ставит.Также Коньков отметил, что предыдущие выступления президента на Валдайском форуме использовались им для того, чтобы обращаться к значимым проблемам современности и чтобы такого рода высказывания были слышны и в других странах."Но, как показывает практика, здесь не стоит быть особым оптимистом. Все слышат то, что хотят слышать, а то, что реально звучит, на многое зарубежные коллеги Путина стараются затыкать уши и всячески дистанцироваться. Поэтому, конечно, посмотрим, какая будет реакция у мирового сообщества в предстоящие часы, сутки. Но я бы в данном случае не был таким оптимистом, что новое выступление Путина прозвучит как-то иначе, чем прежде", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20201022/lider-1581085582.html
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РИА Новости
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Путин о Нагорном Карабахе: "Страдают наши друзья"
Путин о Нагорном Карабахе: "Страдают наши друзья", на заседании клуба "Валдай"
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Путин: "Давайте говорить по-честному друг с другом"
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выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, александр коньков, владимир путин, политика

Эксперт назвал Путина глобальным мыслителем после выступления на "Валдае"

21:26 22.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба Валдай в режиме видеосвязи - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на дискуссионном клубе "Валдай",  как глобальный мыслитель поднял, скорее, не текущие проблемы, от которых он оттолкнулся, а вопросы будущего планеты, считает политолог Александр Коньков.

"И в этом плане посыл Путина, такого глобального мыслителя, скорее, не о текущих проблемах, от которых он отталкивается, в частности о проблематике коронавируса, сколько вообще о будущем планеты", - сказал РИА Новости Коньков.

Как отметил эксперт, сегодняшнее выступление Путина на "Валдае" отличается глубокофилософским содержанием, попыткой осмыслить глобальные проблемы не только через призму президента России, но и с позиции человека, который имеет колоссальный опыт взаимодействия с различными партнерами, странами, коллегами.
По словам Конькова, обращение Путина к фразе французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери о том, что каждому человеку необходимо заниматься обустройством планеты, является попыткой предложить какую-то свою повестку, в том числе для России, для того чтобы выходить из нынешнего кризиса такими простыми малыми шагами, думая о том, с чем каждый из нас равно или поздно столкнется вне зависимости от того, где он проживает и какие ценности ставит.

"Поэтому даже сам формат обращения Путина сегодня, когда он не в живом общении с участниками заседания, а через экран, находясь где-то далеко, вне этого пространства, он тоже показывает какую-то такую попытку говорить через преграды, границы, говорить с максимально высокого уровня", - добавил он.

Также Коньков отметил, что предыдущие выступления президента на Валдайском форуме использовались им для того, чтобы обращаться к значимым проблемам современности и чтобы такого рода высказывания были слышны и в других странах.
"Но, как показывает практика, здесь не стоит быть особым оптимистом. Все слышат то, что хотят слышать, а то, что реально звучит, на многое зарубежные коллеги Путина стараются затыкать уши и всячески дистанцироваться. Поэтому, конечно, посмотрим, какая будет реакция у мирового сообщества в предстоящие часы, сутки. Но я бы в данном случае не был таким оптимистом, что новое выступление Путина прозвучит как-то иначе, чем прежде", - подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба Валдай в режиме видеосвязи - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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Выступление Путина на заседании Валдайского клубаРоссияАлександр КоньковВладимир ПутинПолитика
 
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