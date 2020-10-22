https://ria.ru/20201022/myslitel-1581093110.html

Эксперт назвал Путина глобальным мыслителем после выступления на "Валдае"

Президент РФ Владимир Путин, выступая на дискуссионном клубе "Валдай", как глобальный мыслитель поднял, скорее, не текущие проблемы, от которых он оттолкнулся, РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T21:26

2020-10-22T21:26

2020-10-22T21:26

выступление путина на заседании валдайского клуба

россия

александр коньков

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581089422_0:0:3071:1727_1400x0_80_0_0_5de7512db3fb87ba4f408de8e5057e65.jpg

<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, выступая на дискуссионном клубе "Валдай", как глобальный мыслитель поднял, скорее, не текущие проблемы, от которых он оттолкнулся, а вопросы будущего планеты, считает политолог <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Konkov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Коньков</a>.Как отметил эксперт, сегодняшнее выступление Путина на "Валдае" отличается глубокофилософским содержанием, попыткой осмыслить глобальные проблемы не только через призму президента России, но и с позиции человека, который имеет колоссальный опыт взаимодействия с различными партнерами, странами, коллегами.По словам Конькова, обращение Путина к фразе французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери о том, что каждому человеку необходимо заниматься обустройством планеты, является попыткой предложить какую-то свою повестку, в том числе для России, для того чтобы выходить из нынешнего кризиса такими простыми малыми шагами, думая о том, с чем каждый из нас равно или поздно столкнется вне зависимости от того, где он проживает и какие ценности ставит.Также Коньков отметил, что предыдущие выступления президента на Валдайском форуме использовались им для того, чтобы обращаться к значимым проблемам современности и чтобы такого рода высказывания были слышны и в других странах."Но, как показывает практика, здесь не стоит быть особым оптимистом. Все слышат то, что хотят слышать, а то, что реально звучит, на многое зарубежные коллеги Путина стараются затыкать уши и всячески дистанцироваться. Поэтому, конечно, посмотрим, какая будет реакция у мирового сообщества в предстоящие часы, сутки. Но я бы в данном случае не был таким оптимистом, что новое выступление Путина прозвучит как-то иначе, чем прежде", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20201022/lider-1581085582.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин о Нагорном Карабахе: "Страдают наши друзья" Путин о Нагорном Карабахе: "Страдают наши друзья", на заседании клуба "Валдай" 2020-10-22T21:26 true PT1M23S

Путин: "Давайте говорить по-честному друг с другом" Заседание дискусионного клуба Валдай, выступление Путина 2020-10-22T21:26 true PT0M29S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, александр коньков, владимир путин, политика