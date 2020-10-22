https://ria.ru/20201022/monument-1581063397.html
Союзные депутаты инициируют создание монумента к 80-летию Курской битвы
Депутаты Парламентского Собрания инициируют создание Монумента Воину-победителю к 80-летию победы в Курской битве, сообщает пресс-служба союзного парламента по... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T18:32
2020-10-22T18:32
2020-10-22T18:32
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155636/78/1556367867_0:928:2048:2080_1400x0_80_0_0_15720d4da8f0067292ee4733d6ea41b2.jpg
<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Депутаты Парламентского Собрания инициируют создание Монумента Воину-победителю к 80-летию победы в Курской битве, сообщает пресс-служба союзного парламента по итогам заседания Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам.В заседании, которое прошло в формате видеоконференции, участвовали представители Постоянного Комитета Союзного государства и профильных министерств двух стран. Был рассмотрен вопрос о создании скульптурной композиции "Монумент Воину-победителю" для Историко-культурного мемориального комплекса "Северный фас Курской дуги", который был внесен на обсуждение членом Комиссии Ольгой Германовой.Мемориал планируется возвести к 80-летию победы Красной Армии в Курской битве вблизи поселка Поныри в <a href="http://ria.ru/location_Kurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Курской области</a>, где в июле 1943 года проходили кровопролитные бои. По одной из концепций, он будет состоять из монумента Воину-победителю, музея "Северный фас Курской дуги", памятников "Танк <a href="http://ria.ru/product_T_34/" target="_blank" data-auto="true">Т-34</a>" и "СУ-100", Вечного огня, Аллеи Памяти с упоминанием фронтов, армий, воинских соединений, участвовавших в битве, и храма Спаса Нерукотворного.По мнению Германовой, для увековечения подвига воинов – представителей всех национальностей Советского Союза необходим памятник, который соответствует масштабу победы в сражении на Курской дуге, достигнутой единством народов. Именно таким объектом может стать Историко-культурный мемориальный комплекс "Северный фас Курской дуги".Участники заседания приняли решение предложить министерствам культуры <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и России выступить госзаказчиками работ по возведению монумента как проекта Союзного государства и подготовить документы для финансирования их из союзного бюджета в 2022-2023 годах.
https://ria.ru/20180625/1523353638.html
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155636/78/1556367867_0:736:2048:2272_1400x0_80_0_0_c40811c82b866e58f9df7b33c373c598.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Депутаты Парламентского Собрания инициируют создание Монумента Воину-победителю к 80-летию победы в Курской битве, сообщает пресс-служба союзного парламента по итогам заседания Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам.
В заседании, которое прошло в формате видеоконференции, участвовали представители Постоянного Комитета Союзного государства и профильных министерств двух стран. Был рассмотрен вопрос о создании скульптурной композиции "Монумент Воину-победителю" для Историко-культурного мемориального комплекса "Северный фас Курской дуги", который был внесен на обсуждение членом Комиссии Ольгой Германовой.
Мемориал планируется возвести к 80-летию победы Красной Армии в Курской битве вблизи поселка Поныри в Курской области
, где в июле 1943 года проходили кровопролитные бои. По одной из концепций, он будет состоять из монумента Воину-победителю, музея "Северный фас Курской дуги", памятников "Танк Т-34
" и "СУ-100", Вечного огня, Аллеи Памяти с упоминанием фронтов, армий, воинских соединений, участвовавших в битве, и храма Спаса Нерукотворного.
По мнению Германовой, для увековечения подвига воинов – представителей всех национальностей Советского Союза необходим памятник, который соответствует масштабу победы в сражении на Курской дуге, достигнутой единством народов. Именно таким объектом может стать Историко-культурный мемориальный комплекс "Северный фас Курской дуги".
Участники заседания приняли решение предложить министерствам культуры Белоруссии
и России выступить госзаказчиками работ по возведению монумента как проекта Союзного государства и подготовить документы для финансирования их из союзного бюджета в 2022-2023 годах.