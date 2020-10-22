https://ria.ru/20201022/monument-1581063397.html

Союзные депутаты инициируют создание монумента к 80-летию Курской битвы

Депутаты Парламентского Собрания инициируют создание Монумента Воину-победителю к 80-летию победы в Курской битве, сообщает пресс-служба союзного парламента по... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T18:32

2020-10-22T18:32

2020-10-22T18:32

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Депутаты Парламентского Собрания инициируют создание Монумента Воину-победителю к 80-летию победы в Курской битве, сообщает пресс-служба союзного парламента по итогам заседания Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам.В заседании, которое прошло в формате видеоконференции, участвовали представители Постоянного Комитета Союзного государства и профильных министерств двух стран. Был рассмотрен вопрос о создании скульптурной композиции "Монумент Воину-победителю" для Историко-культурного мемориального комплекса "Северный фас Курской дуги", который был внесен на обсуждение членом Комиссии Ольгой Германовой.Мемориал планируется возвести к 80-летию победы Красной Армии в Курской битве вблизи поселка Поныри в <a href="http://ria.ru/location_Kurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Курской области</a>, где в июле 1943 года проходили кровопролитные бои. По одной из концепций, он будет состоять из монумента Воину-победителю, музея "Северный фас Курской дуги", памятников "Танк <a href="http://ria.ru/product_T_34/" target="_blank" data-auto="true">Т-34</a>" и "СУ-100", Вечного огня, Аллеи Памяти с упоминанием фронтов, армий, воинских соединений, участвовавших в битве, и храма Спаса Нерукотворного.По мнению Германовой, для увековечения подвига воинов – представителей всех национальностей Советского Союза необходим памятник, который соответствует масштабу победы в сражении на Курской дуге, достигнутой единством народов. Именно таким объектом может стать Историко-культурный мемориальный комплекс "Северный фас Курской дуги".Участники заседания приняли решение предложить министерствам культуры <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и России выступить госзаказчиками работ по возведению монумента как проекта Союзного государства и подготовить документы для финансирования их из союзного бюджета в 2022-2023 годах.

https://ria.ru/20180625/1523353638.html

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