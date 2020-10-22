Голикова не готова поддержать выплаты маткапитала только нуждающимся
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова пока не готова поддержать предложение предоставлять маткапитал именно нуждающимся, поскольку считает его инструментом решения демографической проблемы, а не проблемы бедности, заявила она в интервью в рамках исследования "Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России", размещенного на сайте РАНХиГС.
"Идет спор по поводу маткапитала. Я пока не готова поддержать тех, кто предлагает, чтобы маткапитал предоставлять по нуждаемости. Для меня маткапитал всегда был инструментом решения демографической проблемы, а не проблемы бедности. Хотя сбрасывать со счетов и эту позицию нельзя. Тем не менее здесь я пока остаюсь при своем мнении", - сказала Голикова.
Она отметила, что не разделяет мнение критиков относительно того, что выплата дважды по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет, это так называемые "вертолетные деньги", то есть прямые выплаты гражданам, призванные стимулировать экономическую активность.
"Я считаю, что это была разумная, взвешенная мера реагирования в почти чрезвычайной ситуации", - добавила Голикова.
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