https://ria.ru/20201022/matkapital-1580974444.html

Голикова не готова поддержать выплаты маткапитала только нуждающимся

Вице-премьер Татьяна Голикова пока не готова поддержать предложение предоставлять маткапитал именно нуждающимся, поскольку считает его инструментом решения... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T12:33

2020-10-22T12:33

2020-10-22T12:33

россия

материнский капитал

татьяна голикова

общество

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> пока не готова поддержать предложение предоставлять маткапитал именно нуждающимся, поскольку считает его инструментом решения демографической проблемы, а не проблемы бедности, заявила она в интервью в рамках исследования "Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России", размещенного на сайте РАНХиГС.Она отметила, что не разделяет мнение критиков относительно того, что выплата дважды по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет, это так называемые "вертолетные деньги", то есть прямые выплаты гражданам, призванные стимулировать экономическую активность."Я считаю, что это была разумная, взвешенная мера реагирования в почти чрезвычайной ситуации", - добавила Голикова.

https://realty.ria.ru/20201014/obnalichivanie-materinskogo-kapitala-1579676532.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, материнский капитал, татьяна голикова, общество