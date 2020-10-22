Новые колокола сделают звучание Спасской башни мелодичнее и точнее
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРабочие стропят колокол перед установкой в звонницу Спасской башни Кремля
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Звон Спасской башни после замены на ней 12 колоколов станет ярче и мелодичнее, а также будет точнее соответствовать оригинальному звучанию музыкальных произведений, сообщил руководитель дирекции международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" Сергей Смирнов.
"Мы услышим новый голос Спасской башни. Ярче, мелодичнее, и главное - будет точно соответствовать музыкальной партитуре. То есть так, как мы привыкли слышать гимн Российской Федерации, так, как мы привыкли слышать "Славься" Глинки", - сказал журналистам Смирнов.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПодъем колокола, отлитого в Воронеже, для установки в звонницу Спасской башни Кремля
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Подъем колокола, отлитого в Воронеже, для установки в звонницу Спасской башни Кремля
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРабочие опускают колокол, демонтированный со звонницы Спасской башни Кремля, для установки новых, отлитых в Воронеже.
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Рабочие опускают колокол, демонтированный со звонницы Спасской башни Кремля, для установки новых, отлитых в Воронеже.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКолокола, отлитые в Воронеже, для установки в звонницу Спасской башни.
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Колокола, отлитые в Воронеже, для установки в звонницу Спасской башни.
1 из 3
Подъем колокола, отлитого в Воронеже, для установки в звонницу Спасской башни Кремля
2 из 3
Рабочие опускают колокол, демонтированный со звонницы Спасской башни Кремля, для установки новых, отлитых в Воронеже.
3 из 3
Колокола, отлитые в Воронеже, для установки в звонницу Спасской башни.
Как уточнили в дирекции фестиваля, самый маленький из новых колоколов весит 36 килограммов, а самый большой – около тонны. Все они изготовлены из аутентичной колокольной бронзы, на 80 процентов состоящей из меди и на 20 из олова.
Новые колокола украшены орнаментом "трилистник", таким же как на русских колоколах XVII века. Кроме них имеются на Спасской башне и иностранные. Один из снятых колоколов был отлит в Амстердаме в 1698 году.
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