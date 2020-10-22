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Новые колокола сделают звучание Спасской башни мелодичнее и точнее

Звон Спасской башни после замены на ней 12 колоколов станет ярче и мелодичнее, а также будет точнее соответствовать оригинальному звучанию музыкальных... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T15:48

2020-10-22T15:48

2020-10-22T15:48

культура

новости культуры

московский кремль

международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня"

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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости.</strong> Звон Спасской башни после замены на ней 12 колоколов станет ярче и мелодичнее, а также будет точнее соответствовать оригинальному звучанию музыкальных произведений, сообщил руководитель дирекции международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" Сергей Смирнов."Мы услышим новый голос Спасской башни. Ярче, мелодичнее, и главное - будет точно соответствовать музыкальной партитуре. То есть так, как мы привыкли слышать гимн Российской Федерации, так, как мы привыкли слышать "Славься" Глинки", - сказал журналистам Смирнов.Как уточнили в дирекции фестиваля, самый маленький из новых колоколов весит 36 килограммов, а самый большой – около тонны. Все они изготовлены из аутентичной колокольной бронзы, на 80 процентов состоящей из меди и на 20 из олова.Новые колокола украшены орнаментом "трилистник", таким же как на русских колоколах XVII века. Кроме них имеются на Спасской башне и иностранные. Один из снятых колоколов был отлит в Амстердаме в 1698 году.

https://ria.ru/20201007/kuranty-1578709499.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, московский кремль, международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня"