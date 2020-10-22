https://ria.ru/20201022/koronavirus-1581103507.html

В Москве умерли 62 пациента с коронавирусом

Еще 62 пациента с коронавирусом скончались в Москве, общее число умерших в столице достигло 6249, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T23:05

2020-10-22T23:05

2020-10-22T23:50

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Еще 62 пациента с коронавирусом скончались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, общее число умерших в столице достигло 6249, следует из данных оперативного штаба."В Москве скончались 62 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении.Днем ранее сообщалось о 66 умерших. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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