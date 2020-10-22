https://ria.ru/20201022/koronavirus-1581055906.html

Россия занимает 49 место в мире по заболеваемости COVID-19

Россия занимает 49-е место в мире по заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения, заявила замдиректора по клинической работе Центрального НИИ... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T18:05

2020-10-22T18:05

2020-10-22T18:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Россия занимает 49-е место в мире по заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения, заявила замдиректора по клинической работе Центрального НИИ эпидемиологии <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзора</a> Антонина Плоскирева.В понедельник сообщалось, что Россия занимает 43-е место в мире по заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения и 105-е место по уровню летальности.По ее словам, по показателям смертности на 100 тысяч населения Россия занимает 46-е место, в то время как показатели выздоровления статистическому учету в эпидемиологии не подлежат.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580460899.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество