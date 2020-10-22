https://ria.ru/20201022/koronavirus-1581051295.html
Путин заявил, что человечеству предстоит осмыслить влияние эпидемии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что еще предстоит осмыслить, как эпидемия коронавируса повлияет на настоящее и будущее человечества. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T17:51
2020-10-22T17:51
2020-10-22T19:16
выступление путина на заседании валдайского клуба
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> заявил, что еще предстоит осмыслить, как эпидемия коронавируса повлияет на настоящее и будущее человечества."Так, нам еще предстоит глубоко осмыслить, как эпидемия повлияла и повлияет на настоящее и будущее человечества", - сказал он на заседании дискуссионного клуба "Валдай".<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201022/koronavirus-1581039813.html
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выступление путина на заседании валдайского клуба, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, общество