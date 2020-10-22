https://ria.ru/20201022/koronavirus-1581050174.html

Путин рассказал об уроках пандемии для власти

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пандемия показала необходимость готовности власти отвечать на запросы общества. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T17:46

2020-10-22T17:46

2020-10-22T18:15

распространение нового коронавируса

выступление путина на заседании валдайского клуба

россия

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что пандемия показала необходимость готовности власти отвечать на запросы общества."Оказалось, что не менее, а может быть и гораздо важнее другое - организация и доступность системы массового здравоохранения, ценности взаимопомощи, служения и самопожертвования, объединяющие людей, вот что важно оказалось. Ответственность, собранность и честность власти, ее готовность воспринимать запрос общества и одновременно четко, аргументированно объяснять логику и последовательность принимаемых мер, чтобы не дать страху побороть и разобщить общество, а, напротив, вселить уверенность, что как бы то ни было трудно, мы вместе преодолеем все испытания", - сказал он на заседании дискуссионного клуба "Валдай".Кроме того, пандемия коронавируса показала, что эффективно действовать в кризисной ситуации может только дееспособное государств, заявил российский президент.Путин отметил, что это возможно "в какой-то отдаленной перспективе": "все течет, все меняется", но сегодня роль государства важна.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, владимир путин, политика