https://ria.ru/20201022/koronavirus-1581048685.html
Путин заявил, что пандемия напомнила о хрупкости человеческой жизни
Пандемия коронавируса напомнила о хрупкости человеческой жизни, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T17:42
2020-10-22T17:42
2020-10-22T17:53
распространение нового коронавируса
выступление путина на заседании валдайского клуба
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579836167_0:360:3001:2048_1400x0_80_0_0_6243e5df814c3c40b7317b747dae301e.jpg
<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Пандемия коронавируса напомнила о хрупкости человеческой жизни, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Пандемия напомнила о хрупкости человеческой жизни. Трудно было предоставить, что в технологически продвинутом нашем XXI веке, даже в самых благополучных состоятельных странах человек может остаться беззащитным перед, казалось бы, не такой уж и фатальной инфекцией, не перед такой уж страшной угрозой", - сообщил Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579836167_254:0:2985:2048_1400x0_80_0_0_55802224c70073af00657506f03e055c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выступление путина на заседании валдайского клуба, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин