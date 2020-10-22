https://ria.ru/20201022/koronavirus-1581048685.html

Путин заявил, что пандемия напомнила о хрупкости человеческой жизни

Пандемия коронавируса напомнила о хрупкости человеческой жизни, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T17:42

2020-10-22T17:42

2020-10-22T17:53

распространение нового коронавируса

выступление путина на заседании валдайского клуба

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

владимир путин

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Пандемия коронавируса напомнила о хрупкости человеческой жизни, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Пандемия напомнила о хрупкости человеческой жизни. Трудно было предоставить, что в технологически продвинутом нашем XXI веке, даже в самых благополучных состоятельных странах человек может остаться беззащитным перед, казалось бы, не такой уж и фатальной инфекцией, не перед такой уж страшной угрозой", - сообщил Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на заседании валдайского клуба, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин